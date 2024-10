Ivana Paradžiković otkrila kako je provela dan na selu: Kući ideš gladan, težak od umora, prljav

Ivana Paradžiković na Instagramu se javila pratiteljima i oduševila ih objavom. Naime, Ivana je otkrila kako je ovog vikenda provela dan na selu. No, nije se odmarala, već se ozbiljno primila posla. Voditeljica je pokazala neke zanimljive trenutke boravka i rada na selu, a napisala je i poseban status. – Dan na selu. Kući ideš gladan, težak od umora, prljav, a u duši nekako lakši. Rad na zemlji, to ti je čista terapija – stoji uz objavu.

Ivana je godinama uređivala i vodila emisiju "Provjereno" na Novoj TV i prije tri godine napustila je ovu televiziju i emisiju. Ubrzo nakon što je otišla s Nove TV, Ivana je dobila angažman na Una TV te je počela predavati na Sveučilištu u Dubrovniku i to istraživačko novinarstvo. Sada se na Instagramu pohvalila kako se vraća pred kamere, ali u drukčijoj ulozi.

– Evo me opet ispred kamere, ali ovoga puta nisam u ulozi. Ovo je prava Ivana Paradžiković ili bolje da kažem Djiki. Još jednom sam stisnula zube i skočila u nešto posve novo. Od četvrtka sam voditeljica LOOD podcasta. Budite blagi prema meni – rekla je Ivana u videu u kojem je pratiteljima na Instagramu otkrila gdje je uskoro mogu gledati.

VEZANI ČLANCI:

"Oduvijek si mi bila omiljena voditeljica, tako jedinstvena i posebna. Gdje god kročila nek' te sreća prati! Ako mi nešto fali u ovoj usranoj televiziji to je tvoj glas i hrabrost, samo jako Ivana najjača si. Top, top, jednostavna, a posebna! Pratim i slušam. Ti si jedna PREDIVNA osoba, jedna tako draga i lijepa osoba… Sretno u novoj ulozi, sa jedva čekanjem te očekujemo! Ti si kralj Ivana. Jednostavno to si ti kada je mikrofon ispred tebe. Prepoznatljiv glas koji baš smiruje..." pisali su joj pratitelji ispod videa u kojem ih je obavijestila o svojemu novom angažmanu. U posljednje vrijeme Ivana se aktivno posvetila planinarenju i putovanjima na kojima istražuje nova mjesta.

GALERIJA Znate li tko je ovo? Pogledajte kako se naša bivša voditeljica mijenjala tijekom godina

"Jednom kada okusiš slobodu, nema povratka", napisala je u svojoj novoj objavi na Instagramu uz koju je stavila video kako uživa dok trči pješčanom plažom, a u pozadini je stavila pjesmu benda Florence & The Machine ''Dog Days Are Over''. Jedan pratitelj ispod ove objave joj je napisao: ''Vele da si slobodan koliko si financijski neovisan.'' Ivana mu je na to uzvratila: Ako ćemo iskreno, malo nas je slobodnih. Pa i ja prva! Imam kredit, u dužničkom sam ropstvu. Na slobodu duha sam mislila.

VIDEO Omiljeni glumac iz 'Prijatelja' preminuo je lani, a prije smrti otkrio je kako je potrošio 9 mil. dolara pokušavajući ostati trijezan