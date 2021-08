Prepoznajete li hrvatskog glazbenika? Danas je pred njim svjetska slava, a na ovoj fotki ima 13 godina

Pjevač Dino Jelusić ove je godine navršio 29 godina, a naš fotograf Boris Šćitar fotografirao ga je još 2005, godine kada su mu tek predviđali zvjezdanu karijeru. Iako je malo tko tada mogao predvidjeti da će njegov uspjeh, osim onog na Eurosongu, daleko nadmašiti granice lijepe naše te da će postati članom jednom od najpopularnijih bendova svijeta Whitesnake.

Mladi glazbenik nedavno je gostovao u podcastu Večernjeg lista te nam je rekao:

- Kod mene euforija, tuga i sreća traju samo prvi dan, a onda se mogu na sve naviknuti. Whitesnake nije prva velika u koju sam pozvan. Naravno da mi je bilo "wow" kada je to objavio David Coverdale objavio, no kroz koncerte s Trans Siberian Orchestra postalo mi je to normalno, shvatio sam kako smo svi ljudi - kazao nam je Dino Jelusić u Podcastu Večernjeg lista. Jelusić je tako ostvario svoj san, no za puno ljudi u Hrvatskoj je još uvijek "onaj mali koji je pobijedio na Dječjem Eurosongu i gledao Sanji u sise"

Prisjetio se i svojih glazbenik početaka:

-Jelusić je odrastao u glazbenoj obitelji. Tata Dario je svirao gitaru u Neki to vole vruće, a i danas vodi brigu o njegovoj karijeri. Dino je počeo pisati pjesme sa sedam godina, a šira javnost upoznala ga je kada je 2004. pobijedio na Dječjem Eurosongu s pjesmom za koju je napisao glazbu i tekst.



- Sjećam se da me Rajko Dujmić testirao da vidi jesam li to stvarno sam napisao. Tražio me da mu odsviram još nešto i odsvirao sam ga pjesmu koju sam napisao inspiriran grupom Queen koju sam tada puno slušao. Dujmić nije mogao vjerovati da klinac od 10 godina može odsvirati takve harme - ispričao nam je Dino. Glazbenik posebno pamti 2014. godinu kada je nakon snimanja konceptualnog albuma "Prošao sam sve" morao operirati glasnice.

- Riječ je o albumu koji je inspiriran tužnom pričom Marijana Gubine, koji je kao 10-godišnji dječak prošao pakao srpskog logora. Jedva sam to otpjevao prije operacije. Inače se ne bojim, no moram priznati kako sam tada pomislio: "Što ako se probudim, a ne postoji više ono od prije". Bilo me malo strah, ali hvala Bogu sve je super prošlo - priča nam Dino, kojem je nakon te operacije karijera krenula uzlaznom putanjom. Premda je prijašnjih godina to odbijao, ostavio je mogućnost da nas možda ponovno predstavlja na Eurosongu, ovog puta onom pravom.