Preminuo glumac poznat po ulozi u 'Santa Barbari'

Roscoe Born, glumac najpoznatiji po ulozi u popularnoj sapunici "Santa Barbara", preminuo je u 70. godini života. Vijest o njegovoj smrti na Facebooku prenijela je Deanna Lynne, Rosceova poslovna partnerica i prijateljica.

- Teška srca objavljujem vijest o odlasku Roscoea. Bio je jako talentiran glumac i autor mnogih pjesama. Oni koji ga znaju upoznati s činjenicom kako je bio politički i socijalno angažiran. Jako će nedostajati - napisala je Deanna.

Roscoea pamtimo po ulozi Roberta Barra u "Santi Barbari", čovjeka koji se vraća nakon pet godina zatvora, i uvjeren je da je ubojstvo za koje je bio osuđen počinila Eden. Ubrzo se pojavljuje i njegov zli brat blizanac Quinn, kojeg je također glumio Roscoe Born. Za tu je ulogu 1990. bio nmoniran za nagradu Emmy u kategoriji najbolji sporedni glumac.

Osim toga glumio je i u serijama "Days Of Our Lives", "As The World Turns", "All My Children" i druge.