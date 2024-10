Tihomir Hojsak, Vlatko i Jan Stefanovski ispisuju povijest u Abbey Roadu!

Vlatko Stefanovski kultni makedonski gitarist, njegov sin Jan Stefanovski na bubnjevima i Tihomir Hojsak, hrvatski kontrabasist, član dua Hojsak & Novosel, upravo su ispisali novu stranicu glazbene povijesti - prvi su bend regije koji je snimio album u kultnom londonskom Abbey Road Studios. Abbey Road, mjesto gdje su nastajali albumi legendarnih Beatlesa, Pink Floyda, Queena, Amy Winehouse, Nick Cavea, Adele, Stevie Wondera, Stinga i mnogih drugih sada je otvorilo svoja vrata Vlatku i Janu Stefanovskom te Tihomiru Hojsaku. Hojsak se, za potrebe snimanja ovog albuma, pridružio bendu kao treći član, čime su zajedno ispisali povijest glazbene scene, snimajući u jednom od najpoznatijih studija na svijetu.

„Abbey Road Session“ naziv je novog albuma koji iza sebe potpisuje Croatia Records kao izdavač, a s kojim će Stefanovski obilježiti 50 godina svoje karijere. U srcu legendarnog studija, tijekom dva dana snimanja, glazbenici su proveli po nevjerojatnih 10 sati dnevno, koristeći svaki trenutak, stvarajući glazbu koja će ostaviti neizbrisiv trag.

„Svaka soba, svaki studio doslovno odiše poviješću glazbe. Osjetiš svaki korak legendi koje su ovdje snimale. Hodnici su ispunjeni starim magnetofonima, miks-pultovima, a ti imaš poriv sve dodirnuti, osjetiti duh prošlosti, čak osjetiš i miris tog prostora. Bilo je to jedno intenzivno, ali inspirativno iskustvo, dva dana u najboljem studiju na svijetu uz dva fenomenalna glazbenika i odličnu ekipu Croatia Recordsa. Ogromna čast i nezaboravna uspomena! Hvala Vlatku na pozivu i povjerenju - bilo je čarobno. Snovi se zaista ostvaruju!“ – ispričao je Tihomir Hojsak.

Povijesni iskorak za regionalnu glazbenu scenu

Vlatko Stefanovski, Jan Stefanovski te Tihomir Hojsak, prošetali su i najpoznatijom „zebrom“ na svijetu, istom onom preko koje su 1969. godine hodali John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney i George Harrison, stvarajući jednu od najpoznatijih fotografija svih vremena, onu koja je naposljetku bila motiv na najpoznatijem omotu ploče Beatlesa.

Abbey Road Studios, poznat kao najbolje čuvani tonski studio na svijetu, otvorio je svoja vrata 1931. godine i od tada ostaje prestižna adresa za glazbenike svih žanrova, no i prostor u kojem su snimane partiture za neke od najpoznatijih filmova u povijesti kinematografije, uključujući Star Wars, trilogije Gospodar prstenova i Hobit, serijal Harry Potter, kao i filmove poput Gravity, The King's Speech, Black Panther i višestruko nagrađeni The Shape of Water.

No, vratimo se našim neumornim glazbenicima, koji su nakon uspješnog snimanja novog albuma rasprodali i održali koncert u Dingwallsu 2 u londonskom Camdenu. Ova koncertna dvorana, otvorena davne 1973. godine, ugostila je ikone poput Red Hot Chili Peppersa, R.E.M-a, Coldplaya, Blondie, Sex Pistolsa, Ramonesa….a sada se na popis upisuju i oni. Oduševivši londonsku publiku svojim virtuoznim izvedbama, glazbenici su zaključili svoje putovanje ostavivši trag u srcu britanske glazbene scene.

Tihomir Hojsak: virtuoz na kontrabasu i član dua Hojsak & Novosel

Tihomir Hojsak, član je dua Hojsak & Novosel, kojeg je s Filipom Novoselom osnovano 2016 godine. Hojsak & Novosel duo, danas se smatra hrvatskim kulturnim, glazbenim b(r)endom, koji se ističe originalnošću svog bogatog zvuka te spajanjem tradicijske glazbe, etna i jazza. Tihomir Hojsak kontrabasist je novog vala jazz generacije, a Filip Novosel jedini tamburaš s američkom jazz diplomom na svijetu. Izdali su do sada pet albuma i osvojili Porin za izvedbu "Divjeg cvita" s albuma Perle.

Njihova virtuoznost, originalnost i kreativnost u izvedbama prepoznate su i izvan naših granica, a na zemljovidu Hojsak & Novosel dua, kao zemlje gdje su do sada nastupali, označene su SAD, Kanada, Kina, Indija te gotovo cijela Europa. Kao i svi pravi glazbenici, istinski uživaju u baš svakoj svirci te često surađuju s drugim istaknutim i popularnim glazbenicima poput Gibonnija, Vlatka Stefanovskog, Theodosiija Spassovog, Miroslava Tadića, Monike Leskovar, Pere Galića, Nene Belana, Elvisa Stanića, Bože Vreće...Često sviraju i sa Zagrebačkom filharmonijom, kao i s Tamburaškim orkestrom HRT-a.