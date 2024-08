Posljednji tjelohranitelj Michaela Jacksona naveo mogući uzrok smrti kralja popa

Kralj popa Michael Jackson da je živ jučer bi napunio 66 godina. Legendarnog glazbenika mnogi su poznavali, ali rijetki i razumijeli, zbog čega je vijest o njegovom odlasku izazvala pravi šok. Jedan od onih koji su imali privilegiju provesti zadnje dane u Jacksonovom društvu bio je Bill Whitfield, njegov posljednji tjelohranitelj. On je u najnovijem medijskom istupu izjavio kako je Michael u posljednjim tjednima prije smrti bio izuzetno 'krhak'.

Tjelohranitelj celebrityja Whitfield posao čuvanja Jacksona dobio je prosincu 2006., nedugo nakon što je pjevač oslobođen šokantnih optužbi za zlostavljanje djece. Kako kaže, čitao je priče o slučaju i prihvatio posao nesiguran u istinitost tih optužbi. - Bio je veoma tužan. Stvari su bile drugačije, upravo je prošao kroz nekoliko suđenja. Kao i svi, čuo sam sve priče prije nego što sam počeo raditi za njega, tako da bi bilo normalno da se pitam se je li to sve istina - ispričao je za The Sun, tvrdeći da bi on, kao netko tko je provodio toliko vremena u društvu Jacksona, primijetio da nešto nije u redu, no to nije bio slučaj.

- Pomno sam pazio na njega i na to kako je komunicirao sa svojom djecom i drugim ljudima. Nikad nisam želio vjerovati u te stvari, ali sam svakako obratio dodatnu pozornost jer ga nisam poznavao, sve dok nisam počeo raditi za njega. Morali ste biti u njegovoj blizini da biste ga upoznali, a ja sam bio tamo. Dakle, ne, to nije bio on - kazao je Bill koji sebe smatra bliskim prijateljem zvijezde, koji je svjedočio nekim od Jacksonovih najranjivijih trenutaka.

Nakon niza teških optužbi kralj popa odlučio se vratiti najavivši novu turneju koja je obuhvaćala nevjerojatnih 50 datuma od srpnja 2009. do ožujka 2010. Preselio se u LA, gdje je provodio sate na probama što je, kako Whitfield tvrdi, ostavilo traga na i onako iscrpljenom glazbeniku. - Bilo je više ljudi u njegovom životu i postalo je kaotično. Vidio sam da je malo slabiji nego inače, puno je vježbao. Moglo se zaključiti da ga je to opterećivalo - prisjetio se tjelohranitelj.

Samo tri tjedna prije početka turneje, Michael je preminuo od predoziranja. Bill se u početku pitao je li mogao biti namjerno ubijen, no to mu nema smisla: - Često me ljudi pitaju što mislim da ga je ubilo. I kažem im, puno svega. Uključujući i nas. Bilo je toliko ljudi koji su željeli ne samo biti blizu njega, nego su željeli i nešto od njega, a to za čovjeka može biti previše. Definitivno je bio pod stresom. A stres ubija. Volim misliti da nije preminuo, nego da je otišao. Napustio je ovo mjesto, ovaj svijet, i otišao na neko bolje mjesto jer ovdje nije mogao pronaći mir koji mu je bio toliko potreban - zaključio je Whitfield.

Podsjetimo, Jackson je preminuo 25. lipnja 2009. godine u dobi od 50 godina i to od prevelike količine propofola, anestetika koje je uzimao u kombinaciji sa sredstvom protiv tjeskobe i lijekovima protiv nesanice. Jackson je preminuo samo desetak dana prije početka povratničke turneje u londonskoj O2 areni. U sklopu turneje trebao je održati 50 koncerata i svi su bili rasprodani. Bio je to zadnji pokušaj da oživi svoju slavu, ali kombinacija lijekova koje mu je dao njegov liječnik Conrad Murray bila je smrtonosna i zbog toga je Murray na kraju završio i na sudu.

Osuđen je na četiri godine zatvora, a izašao je nakon dvije godine i po izlasku iz zatvora optužio je Michaelova oca, sada pokojnog Joea Jacksona, da je sina kemijski kastrirao kako Michael ne bi ušao u pubertet i kako bi izbjegao mutaciju koja bi promijenila njegov visoki glas. Govorio je Murray i o lošem odnosu između oca i sina, ali to i nije bila neka tajna jer sam Michael prvi put je 1993., gostujući u talk showu Oprah Winfrey, javno govorio o tome kako ga je otac Joe psihički i fizički zlostavljao. Ispričao je tada kako su i njegova braća i sestre bili žrtve tog zlostavljanja, a otac ih je tukao kada nije bio zadovoljan njihovim sviranjem i pjevanjem.

