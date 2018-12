Pobjednik Farme: 'Sretan sam jer sam navikao na padove'

Saša Vujnović bio je bolji u finalnom dvoboju od Jurice te je postao pobjednik šeste sezone Farme osvojivši glavnu nagradu od 488 tisuća kuna. – Prvu pobjedu na poligonu posvetio sam Anici. Drugu sam posvetio Editi.

Treću sam posvetio sebi, ali ova večeras bila mi je najbitnija – za mojega sina Bornu! Jako sam ponosan na sebe! – rekao je Saša.

– U životu sam imao uspona i padova, većinom su to padovi. Iza mene je 13 tjedana borbe, sada sam pobjednik. Jedno sam poglavlje u životu zatvorio i sada otvaram novo, sada se više nikome ne moram dokazivati. O dobru i zlu naučio sam da uvijek dobar čovjek pobjeđuje, kao što se sada dogodilo. Druge je pojela pohlepa, a ja nisam bio toliko pohlepan, trud i rad su se isplatili! – poručio je pobjednik Saša napuštajući arenu.

Iako je očekivao pobjedu, Jurici je za dlaku izmaknula, no, kaže, ipak se osjeća fantastično. – Drago mi je zbog Saše. Ja sam se suprotstavio najjače što sam mogao. Bio sam koncentriran na sve. Jednostavno je bio bolji i jednostavno je bio takav dan. Nije išlo – poručio je Jurica. Saša je kao pobjednik zaključao vrata kuće u kojoj su farmeri boravili gotovo četiri mjeseca. Ključ je predao mentoru Joži i posljednji put zazvonio.

U kratkom razgovoru Saša nam je govorio o pobjedi i o tome kako inače živi.

– Kao pobjednik Farme osjećam se dosta dobro. Ovu sam pobjedu posvetio svome sinu, mome mišiću Borni iz prvog braka koji će u ožujku navršiti četiri godine i to mi je najbolja i najdraža pobjeda u životu – kaže zavodnik Saša kojeg su u Farmi podržavale natjecateljica Anica i pokojna Edita s kojom je bio u bliskim odnosima, a kemija se vidjela i preko ekrana, no to očito nije smetalo njegovoj nevjenčanoj supruzi Ivani s kojom sad čeka curicu. Dapače, ističe kako mu je Ivana u vanjskom svijetu bila velika potpora kao i ostatak obitelji. Najteže na Farmi pao mu je Editin odlazak, tu je, kaže, emotivno dosta pao. Na početku nije mislio da bi mogao pobijediti, ali počeo je shvaćati da bi mogao biti pobjednik negdje na polovici showa jer je, kako kaže, imao dvije prekrasne cure uz sebe.

– Što se tiče nagrade, još ništa ne znam točno kamo i kako s novcima, ali želio bih otvoriti firmu i raditi fasade čime se inače bavim. Volio bih kad bi mi posao krenuo, ali uz toliku našu birokraciju mislim da će to biti trnovit put do uspjeha – malo je pesimističan pobjednik.

Kazao nam je kako se sad zimi voli baviti obradom drva te izrađuje kućice. Kod kuće pomaže oko pospremanja i kuhanja jer je njegova prva ljubav bila kuhinja i po struci je kuhar pa „voli kemijati“. – Uživam sa svojom dragom i cijelom svojom obitelji. A subotu posvetim samo sebi jer idem sanjkati s obzirom na to da sam u sanjkaškom klubu Lokve, jednostavno volim kad me adrenalin drži i uživam u tome – objašnjava Vujnović.

– Imam i psa Okija te i s njim provedem koji sat poslijepodne – zaključio je ovogodišnji pobjednik Farme.