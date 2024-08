Ovom porukom Snježana Schillinger otkrila je u kakvim je odnosima s budućom snahom

Poduzetnica i vlasnica modnog brenda Duchess Snježana Schillinger uputila je lijepu rođendansku čestitku svojoj budućoj snahi Tiji Milovac. "Ti nježna, pametna ljepotice, želim ti sve najbolje. Uživaj, pleši, leti, ljubi… Jedan je život, živi ga 100 na sat! Mi smo tu da ti damo vjetar u leđa i plješćemo", napisala je Snježana Tiji koja je s njezinim sinom Dinom Mehunom u vezi već devet godina, a zaručili su se prije dvije godine. Kada je njezin sin u Dubrovniku zaprosio svoju dugogodišnju djevojku slavio je i rođendan i tada mu je Snježana napisala dirljivu objavu.

"Muškarac mog života slavi danas rođendan i na moju veliku sreću i zadovoljstvo našao je ženu svog života. On će zauvijek biti prvi i jedini muškarac u mom životu znam da ću ja isto biti u njegovom ali isto tako ja ću sa zadovoljstvom stati u stranu i uživati u njegovoj sreći i prepustiti svoje mjesto njegovoj divnoj zaručnici! Voli Vas mama. Ovako kreativne zaruke mogao je osmisliti samo moj sin", napisala je tada Schillinger i podijelila nekoliko fotografija zaruka svog sina i njegove djevojke.

VEZANI ČLANCI

U razgovoru za Story tim povodom je rekla kako je jako sretna zbog svog sina jer jer je to nešto najljepše što se može dogoditi - da nađeš svoju srodnu dušu. "On ju je našao i jako se lijepo slažu. Zasad još ništa nisu isplanirali, ovo je tek prva faza. Ono što je sigurno, rekao je da mu ja ne mogu biti event menadžerica. Ovaj put ću imati samo ulogu mame", rekla je tada Schillinger. Dodala je kako je izbor njezinog sina i njezin izbor i pohvalila je buduću snahu i rekla kako je studirala diplomaciju te priča i kineski.

"Smatram je odličnim izborom", rekla je Snježana. Sina je dobila u braku s bivšim suprugom Zoranom Mehunom , a u jednom intervju za RTL pričala je o majčinstvu u dvadesetima.

GALERIJA Omiljena serija u Hrvata uskoro se vraća s novim intrigama, ali i emotivnim trenucima i dramatičnim pričama

"Svaka dob je lijepa za majčinstvo. Nekih stvari možda nisi svjestan s 20 godina, sve to nekako preleti jer se tražiš u kaosu. Tada sam htjela biti vani, a moje ostale prijateljice nisu imale djecu jer sam rodila mlada, odnosno s 22 godine. Bilo mi je jako teško. Morala sam pronaći nove prijatelje s kojima sam se družila zbog svog sina, a ustvari sam htjela ići sa svojim prijateljicama u provod. No, primjerice, sada je prednost to što ga nisam rodila u četrdesetoj. Bez obaveze sada mogu ići gdje god hoću. Franz i ja se probudimo pa shvatimo kako nam se ide za vikend u Milano i mi zaista odemo. To ne možeš kada imaš dijete", rekla je tada Snježana.