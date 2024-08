Mrle o zdravstvenim problemima: 'Tajio sam to, moram na operaciju'

Na Dubrovačkim ljetnim igrama ovih dana top tema je predstava "Oluja" na kojoj radi i poznati rocker i član Leta 3 Damir Martinović Mrle. On i njegova partnerica Ivanka Mazurkijević bili su zaduženi za glazbu u ovom izdanju poznatog Shakespeareova djela u režiji i adaptaciji Vite Taufera. No, tijekom i nakon premijere posebno se mogao uočiti jedan detalj na poznatom rockeru. Naime, Mrle je oko lijevog koljena nosio steznik, a kasnije je i otkrio što se dogodilo.

- Tajio sam to, ali sad sam ga zaboravio skinuti. Imam problema s meniskusom, a kako nisam išao redovito na terapije, morat ću na operaciju. A to je sve zbog toga što sam previše nosio visoke pete. A dobro su mi oni desno orijentirani rekli da štikle nisu za muškarce. Nakon operacije ih više neću moći nositi - rekao je Mrle za 24 sata pa dodao:

- Ali evo, našao sam lijepe sandale. I dalje ću raditi na kostimima, baš moram na probu za jedan kostim koji ću nositi na Sarajevo Film Festivalu. Na zatvaranju ću biti DJ Demian, to je moj alter ego.

Inače, Mrle na ovoj predstavi radi s brojnim poznatim glumcima među kojima su: Luka Peroš kao Prospero, Dušan Gojić kao Alonso, Siniša Ružić kao Stefano, Frano Dijak kao Kaliban, Filip Šovagović kao Gonzalo, Sven Šestak kao Trinculo, Marinko Leš kao Antonio, Ružica Maurus kao Miranda, Robert Španić kao Sebastijan, Adrian Pezdirc kao Ariel, Lovro Rimac kao Ferdinand, Edi Jertec kao kapetan, a Bojan Beribaka, Marko Capor, Matia Pijević i Denis Tomić kao mornari, vilenjaci i duhovi.

Podsjetimo, Mrle je s Let 3 prošle godine nastupio kao hrvatski predstavnik na Euroviziji s pjesmom "Mama ŠČ', a njihovi kostimi uključivali su i visoke potpetice s blok petom. I ove godine je bend želio na eurovizijsku pozornicu i to s pjesmom "Babaroga", no zaustavljeni su na Dori. Tijekom nastupa pridružila im se i pjevačica Severina što je izazvalo oduševljenje publike, a pobijedio ih je Baby Lasagna s "Rim Tim Tagi Dim".

