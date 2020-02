Ovo bila lijepa bajka, sad počinje rad i moram opravdati sve ove glasove

Skroman i talentiran, dvije su riječi koje su korisnici društvenih mreža najviše koristili opisujući svoje dojmove o Vinku Ćemerašu koji je pobijedio u trećoj sezoni HRT-ova glazbenog showa “The Voice". Nakon razgovora s 25-godišnjim pobjednikom i sami smo se uvjerili u to.

– Iznenadilo me ovo, još nisam svjestan i mislim da još neko vrijeme neću ni biti svjestan da sam pobijedio – pomalo u nevjerici govori nam Vinko kojem je pobjeda donijela i ugovor s diskografskom kućom Universal Music Group, ali i poznanstvo i prijateljstvo s Davorom Gopcem kojeg je odabrao za svog mentora.

– Mentor Davor Gobac je ponosan, rekao mi je da nikada u životu nije dobio nagradu za nešto i evo sa mnom je to uspio. Od prvog trenutka kad mi se Gobac okrenuo, to je bilo iskreno upoznavanje koje je od tada samo raslo i sinoć je dosegnulo vrhunac zajedničkim duetom. Njegove emocije dok sam pjevao “Pelin i med” dirnule su cijelu Hrvatsku. Ovo je prvi put da sam postigao takvu reakciju publike s hrvatskom pjesmom jer dosad sam uvijek forsirao strane pjesme i u njima imao jaku emociju, ali htio sam ovaj show završiti s hrvatskom pjesmom. To je bio rizik koji sam odabrao i ispalo je savršeno. “Pelin i med” Dina Dvornika meni je najbolja naša pjesma u posljednjih petnaestak godina – kaže nam Vinko.

Pogledajte galeriju s finala treće sezone The Voicea

Što se tiče glazbe on je, kaže, izrod u svojoj obitelji. – Možda je netko u mojoj obitelji imao taj glazbeni talent samo ga nije usavršio. Ja sam počeo svirati i pjevati s 14, 15 godina. Na poduke iz gitare išao sam samo dva mjeseca i nakon toga sam nastavio sam. Zapravo sam samouk u sviranju – kaže nam ovaj Čapljinac i dodaje kako su njegove dvije tetke djelomično krive za njegov glazbeni izričaj jer su mu poklonile gramofon i ploče. Vinkovi roditelji prije pet godina otišli su u inozemstvo trbuhom za kruhom, a on je svoj studij plaćao konobareći i brinuo se za kuću u Čapljini.



– Roditelji i djevojka bili su ponosni, a cijela obitelj i prijatelji su toliko sretni da sam se pitao je li moguće da su sretniji od mene – kaže nam Vinko. Uoči finala je rekao kako on bez obzira na ishod natjecanja i dalje želi svirati na ulici i stvarati autorske pjesme, pa ga pitamo želi li se i dalje držati tog plana.

– Glavni cilj je stvaranje autorskih pjesama, najbitnije je što će one donijeti, jer za mene je ovo bila jedna lijepa bajka od nekoliko minuta i tek sad počinje pravi rad. Moram opravdati sve ove glasove koje sam dobio u finalu – kaže Vinko. Zahvaljuje mentoru, vokalnoj trenerici Gini i producentu Skansiju što su mu pomogli svojim savjetima tijekom cijelog natjecanja.

– Gobac mi je stalno savjetovao da budem svoj. Želim i dalje ostati svoj jer u suprotnom to neću biti sto posto ja. Ako ostanem svoj, onda će to biti iskreno i dobro – zaključio je Vinko.