Ljubavna priča Maje Šuput i Nenada Tatarinova: Treći susret dogodio se zahvaljujući jednoj maloj laži

Maja Šuput iznenadila je danas objavom kako je njezinu braku s Nenadom Tatarinovim došao kraj. Tu vijest s javnosti je podijelila putem Instagrama gdje je objavila kako su odlučili krenuti svatko svojim putem, ali i dalje žive u obiteljskom ozračju. Njihov prvi susret dogodio se 2017. godine u Šibeniku, gdje je Nenad radio kao direktor hotela, no prava iskra planula je tek pri njihovu trećem susretu. Detalje o početku njihove romanse Maja je ispričala nedavno gostujući u Podcast Inkubatoru gdje se prisjetila kako je njihova romansa započela – i to na sasvim neočekivan način. Iako je prvi kontakt bio isključivo poslovan – Nenad je, kao gestu pažnje prema VIP gošći, Maji poslao bocu šampanjca u sobu – iskrica tada još nije zaiskrila. Ni drugi susret nije donio promjene, no treći je bio presudan.

"Moja najveća ljubav su hoteli, ja najviše na svijetu volim spavati u hotelima i gdje ću ja nekog upoznati nego u hotelu", kroz smijeh se prisjetila Maja. Upravo taj treći susret dogodio se zahvaljujući jednoj maloj laži – Nenad je, naime, tvrdio da hotel ima popularne napuhance u obliku flamingosa, kako bi je privukao da ga posjeti. Iako ih tada još nije imao, dok je Maja bila na putu, užurbano ih je nabavljao kako bi ispunio obećanje. Kobnog dana, na zabavi u povodu otvorenja hotelskog bazena, Nenad je potpuno osvojio pjevačicu. "On uvijek skockan, košulja, sako, maramica, parfem, frizura, fin, pristojan... Znači film – film", opisala je Maja.

Te večeri dogodio se i prvi romantični trenutak – ispod stola, Nenad ju je neočekivano primio za ruku.

Od tada su stvari krenule ubrzano: već sljedeći dan pozvao ju je na ručak, a samo pet mjeseci kasnije, u siječnju 2018., zaprosio ju je na Maldivima. Par se vjenčao u svibnju 2019. u istarskim Balama. U ožujku 2021. godine postali su roditelji malenog Blooma koji je postao centar njihova svijeta. Neobično ime predložio je Majin dugogodišnji vizažist Karlo Rusan, a maleni Bloom ubrzo je postao omiljen na društvenim mrežama, oduševljavajući pratitelje svojom razigranošću i šarmom. U jednom intervju prije dvije godine rekla je kako se sa suprugom nikada ne svađa.

– Ne s njim jer on nije taj tip. Nekada ja bih, ali nemam s kim. On je jednostavno..., to su ti ti ljudi iz Istre. On je miran. On naprosto kad vidi da sam ja kao nešto ‘hhh‘, on samo šuti. A ja bih da kaže nešto. On je baš ono jin i jang i to je sjajno. Jer uz moj posao imati nekog lika koji bi bio nervozan ili svadljiv ili ljubomoran. On mene nije pitao gdje ja spavam večeras – rekla je tada Maja.