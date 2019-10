Ovako je nastao jedan od najbizarnijih zlikovaca koji tjera strah u kosti

Unatoč sjajnom "Bilo jednom u Hollywoodu", sasvim je moguće da ovu godinu ipak obilježi "Joker".

Film o nastajanju jednog od najbizarnijih zlikovaca velikog ekrana već je "pobrao" Zlatnog lava u Veneciji te mu vjerojatno i ne treba veće preporuke. Ipak, u ovim prvim danima njegova prikazivanja zanimljivim nam se činilo istaknuti nekoliko činjenica vezanih za prvi DC Comicsov film iz serijala "DC Black". Primjerice, ovo je prva ekranizacija nekog lika iz stripova DC Comicsa koja je "zaslužila" ocjenu R, što znači da ovo nije film za osjetljive na nasilje ili one mlađe.

A to je očit dokaz da "Joker" obiluje uznemirujućim scenama jer to nije bilo slučaj s, primjerice, "Vitezom tame: Povratak" s prilično strašnim Baneom, njegovim pogubljenjima i dosta jezivom atmosferom. Također ni s "Vitezom tame" u kojem se, po gotovo aklamativnom mišljenju, teško može nadmašiti Jokerova interpretacija tragično preminulog Heatha Ledgera. Barem je to do sada tako bilo. Jer, oni koji su imali sreće do sada vidjeti film mogli bi potvrditi da je Joaquin Phoenix dotaknuo novu dimenziju u svojoj i inače briljantnoj glumačkoj karijeri.

Brat prerano preminule tinejdžerske glumačke zvijezde Rivera do sada je već ostvario zaista bogat filmski opus u kojem je teško izdvojiti gdje je bolji. Mnogi su ga primijetili u "Gladijatoru", da bi ga nastavili gledati u sjajnom "Hodu po rubu", "Masteru" ili pak u uspjeloj, upozoravajućoj drami na temu umjetne inteligencije, "Ona". Pri tome se nije sramio prihvatiti sporedne uloge u duboko upečatljivim filmovima poput "Hotela Ruande". Samo, iako je zbog tog svog opusa vrlo teško u bilo kojem slučaju za Joaquina Phoenixa primijeniti bilo koji drugi epitet osim "vrhunski", možete tako zaključiti da on doista nije zvijezda. I to, čini se, prema vlastitom izboru. Njega nema na stranicama tabloida, rijetko ćete vidjeti ili pročitati neki njegov intervju. To je izuzetna rijetkost. Možda ga i ta osobina, ta introvertiranost, čini najboljom osobom za interpretaciju Arthura Flecka, Jokera, kakvim ga je zamislio scenarist i redatelj filma Todd Philips. I možda jedinim koji je kadar nadmašiti Heatha Ledgera u tumačenju istog lika.

U "Jokeru" radnja se opet događa u Gotham Cityju, no 1981. godine, dakle znatno ranije od događaja povezanih s Batmanom. Dakle, upoznat ćemo Thomasa Waynea, a Brucea Waynea tek kao malog. Priča je filma inspirirana stripom "Batman: The Killing Joke", a njome se bavio nitko drugi nego Martin Scorsese. Ne podcjenjujući Todda Philipsa i njegove kvalitete, kako god okrenete "Joker" nosi potpis velikog filmaša. Primjerice, za ulogu se Arthura Flecka u studijima Warner Brosa dosta dugo razmatralo Leonarda DiCaprija zbog njegove bliskosti s DiCaprijem. No, Philips je tu presudio i rekao da želi samo Phoenixa. Kakva je to igra sudbine, "Joker" bi s Phoenixom mogao nadmašiti "Bilo jednom u Hollywoodu" i Bradu Pittu uzeti Oscar za glavnu ulogu koju ovaj odavno već zaslužuje, a možda ponajviše za "Ad Astru". Iako samog Phoenixa zlatni kipić najmanje zanima. Ima tu još igre. Iako se kao osnovni predložak navodi originalni strip o Jokerovim počecima, Philips će ustvrditi da je film ipak odmaknut od stripa, a na njega je utjecalo nekoliko filmova iz 70-ih godina, a poglavito "Taksist" i "Kralj komedije", u kojima glumi, znamo već tko, Robert de Niro koji je u sporednoj ulozi upravo ovdje, u "Jokeru". Sam je veliki glumac rekao da je njegov Murray Franklin, voditelj talk-showa koji gura Arthura Flecka preko ruba, a prema Jokeru, posveta Robertu Pupkinu iz "Kralja komedije", komičaru opsjednutom voditeljem talk-showa. I on će pomoći u temeljnoj Philipsovoj nakani, a to je da film zasnovan na stripu onako kako bi radili 70-ih godina.

I tu je tajna tog ugođaja. Uz transformaciju Joaquina Phoenixa u Jokera koja je zahtijevala da izgubi 24 kilograma koja mu očito nije bila prevelika prepreka. Osim na gubljenje kilograma, vrijeme je u pripremi uloge potrošio i na proučavanje političkih ubojstava kako bi proniknuo u umove atentatora dok je histeričan smijeh uvježbavao gledajući snimke ljudi pogođenih pseudobulbarnim sindromom.