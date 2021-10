Otvorene prijave za još jedan Zagreb Advent Run, omiljenu humanitarnu i kostimiranu utrku

Omiljena humanitarna i kostimirana utrka Zagreb Advent Run vraća se na ulice adventski ukrašenog glavnoga grada! Utrka će se održati u nedjelju, 12. prosinca, s početkom u 12 sati sa startom i ciljem ispred hotela The Westin Zagreb, a svi zainteresirani mogu se prijaviti na službenoj stranici utrke www.zagrebadventrun.hr.

Utrka svake godine ima i svoj humanitarni karakter, a ove godine partner utrke bit će Udruga žena oboljelih i liječenih od raka „Nismo same“ koja se bavi organizacijom različitih oblika podrške ženama oboljelima od raka. Dio sredstava od uplaćenih kotizacija utrke donirat će se Udruzi koja će ih iskoristiti za svoj projekt „Nisi sama, ideš s nama“, u sklopu kojeg osiguravaju besplatan prijevoz ženama oboljelih od raka na kemoterapije.

„Iznimno sam ponosna što ćemo ove godine biti partner Zagreb Advent Runa te smatram kako ćemo zahvaljujući ovom eventu svim sudionicima utrke zajednički pružiti puno smijeha i zabave. Ova utrka na prvo mjesto stavlja zdravlje koje je naše najvrjednije blago, promovira zdravi način života uz odličnu atmosferu i lijepe trenutke koje ćemo svi pamtiti“, istaknula je Ivana Kalogjera Brkić, predsjednica Udruge „Nismo same“.

Foto: Promo

Cilj utrke je promoviranje pozitivnih životnih navika te poticanje fizičke aktivnosti, posebice trčanja kao jednog od najzdravijih načina rekreacije, i to u najboljem društvu. “Ideja ZAR-a u sebi nosi barem dvije snažne poruke. Prije svega, ZAR nas podsjeća da je vrijeme blagdana i darivanja, kao i vrijeme kada se moramo osvrnuti oko sebe i pomoći onima kojima je to najpotrebnije. Druga poruka kojom mi kao organizatori ZAR-a želimo potaknuti sudionike je ta da se u blagdansko vrijeme treba kretati i vježbati, a to je puno zanimljivije u krugu naših obitelji. Upravo zato mi volimo reći da je naša utrka slavljenje kretanja i obitelji, a ujedno svi koji trčimo činimo nešto dobro i pomažemo drugima“, izjavio je Mario Petrović, predsjednik Uprave agencije Millenium promocija i jedan od organizatora utrke.

Zagreb Advent Run 2021. je šesto izdanje utrke koja je u prethodnih godina okupila više od 8 500 sudionika, a čime je značajno pomogla Zagrebu da se u isto vrijeme pozicionira na sportskoj i blagdanskoj turističkoj karti Europe. „Pozivamo sve prijatelje, obitelji s djecom, kućnim ljubimcima, trkače i hodače, da nam se i ove godine u veselim kostimima pridruže u humanitarnoj utrci koja će zasigurno uljepšati blagdansko vrijeme i iznova oživjeti ulice Zagreba“, izjavio je Berislav Sokač, jedan od organizatora utrke te idejni začetnik Zagreb Advent Runa.

S ciljem promocije kvalitetnijeg života, brige o zdravlju i širenja motivirajućih poruka o tome kako moramo u sebi pronaći ono što nas pokreće, u sklopu ovogodišnjeg ZAR-a pokrenuta je i kampanja pod nazivom #onoštomepokreće. Koristeći hashtag #onostomepokrece na društvenim mrežama svi su pozvani dijeliti pozitivan sadržaj i trenutke koji ih pokreću kako bi motivirali i pozitivno utjecali na ljude oko sebe.

Na utrci će biti moguće sudjelovati uz predočenje EU digitalne COVID potvrde, koju mogu dobiti cijepljenje osobe, osobe koje su preboljele Covid-19 u posljednjih 180 dana ili osobe koje imaju negativan PCR ili antigenski test u posljednjih 48 sati. Antigenski, tzv. brzi test bit će moguće obaviti na samom ulazu u hotel The Westin Zagreb.

