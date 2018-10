Otkrivamo vam što su po zanimanju poznati glazbenici

Brojne glazbene zvijezde u regiji nisu samo pjevači. Dapače, među njima ima i puno visokoobrazovanih. Najpoznatiji je primjer Neda Ukraden koja je završila dva fakulteta – pravni i filozofski – smjer engleski jezik i književnost. Premda je već sa 17 godina postala poznata u svijetu glazbe, Neda je željela diplomu.

– Kad je došlo vrijeme da upišem fakultet, bila sam u strašnoj dilemi. Htjela sam upisati pravo, a moji su željeli da studiram medicinu. Međutim, moje društvo upisalo je jezike pa sam ja zbog njih odlučila upisati engleski. S druge strane, bila sam oduševljena anglosaksonskom književnošću, pjesmama, piscima, Shakespeareom pogotovo. Otac mi je govorio: “Ti ćeš popodne i navečer biti pjevačica, a što ćeš raditi prije podne? Od čega ćeš živjeti?”. Bili su razočarani što nisam upisala medicinu, pogotovo moja baka koja mi je govorila: “Što će ti engleski, možeš otići u Englesku i tako naučiti jezik, a ne da studiraš – kazala je Neda u jednom intervjuu i dodala da joj je želja bila biti veleposlanica u Ujedinjenim narodima.

Mirela Priselac Remi iz Elementala završila je engleski i španjolski jezik i književnost na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Osim pjevanja bavi se i prevođenjem, i to s engleskog jezika.

– Prvu sam godinu pala jer sam olako shvatila fakultet i otkrila čari studentskog života poput izlazaka. To mi je bio šok jer sam u srednjoj prolazila s pet pa sam se zatvorila u Sveučilišnu biblioteku na nekoliko mjeseci i položila sve te ispite – izjavila je Remi.

Zdravko Čolić, jedan od najpopularnijih pjevača u regiji, diplomirani je ekonomist, a dva ispita nedostajala su mu za magisterij.

– Drago mi je što imam završen fakultet. Bio sam odličan đak u osnovnoj školi i gimnaziji, a u socijalizmu u kojem smo tada živjeli bilo je normalno da ambiciozan čovjek završi fakultet. Da mi život nije krenuo drugim pravcem, vjerojatno bih otišao dalje sa školovanjem. Trebao sam dati još dva ispita i predati magistarski rad. Kad je riječ o samom radu, bilo bi lako, napravio bih ga iz domene teatra i šoubiznisa – izjavio je Čola.

Natali Dizdar diplomirala je socijalnu pedagogiju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, a nakon toga upisala je i Gestalt psihoterapiju.

– Mislim da te svako iskustvo u životu promijeni, a ako si dovoljno otvoren, nešto i naučiš iz svega toga. Svašta sam novo naučila, ali, s druge strane, ponekad mi se čini da mi je svijet najjasniji bio u djetinjstvu – rekla je Natali kojoj posljednjih mjeseci sve više ljudi dolazi na psihoterapije. Vesna Pisarović završila je studij kroatistike i fonetike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a u Londonu je magistrirala jazz-pjevanje. Željko Joksimović završio je Glazbenu akademiju i veliki je poliglot. Tečno govori pet stranih jezika: ruski, poljski, engleski, grčki i francuski.

Tereza Kesovija također je završila Glazbenu akademiju, i to na odsjeku za flautu. Više je puta govorila da joj je studentske dane obilježilo druženje s Arsenom Dedićem. Nosili su naizmjenično isti džemper, a njihovi roditelji prodali su svinje da bi djeci kupili flautu. Lepa Brena završila je Srednju turističko-hotelijersku školu i postala turistička vodičica. Upisala je i fakultet, no nije ga završila. Tony Cetinski Brenin je kolega po obrazovanju. I on je završio srednju Turističko-ugostiteljsku školu.

Za razliku od Brene i Tonyja, legendarni crnogorski kantautor Rambo Amadeus završio je Turistički fakultet u Beogradu, ali i Višu pomorsku školu u Kotoru. Više je puta održao razna predavanja o obnovljivim izvorima energije, a prije dvije godine kreirao je i solarni retrojedrenjak. Jacques Houdek po zanimanju je frizer, a završio je i osnovnu i srednju glazbenu školu. Dugo je bio frizer i, kako kaže, i danas voli taj posao i sve što je povezano s kreativnošću. Momčilo Bajagić Bajaga diplomirao je književnost. Iako mu književnog talenta ne nedostaje, beogradski pjevač nije zainteresiran da svoja životna iskustva ukoriči u biografiju.

– Volio bih napisati nešto u formi kratkih priča jer mi ove duge forme ne odgovaraju, valjda sam pišući pjesme stekao taj osjećaj za kratke forme. Rado bih napisao kratke priče koje bi bile povezane s mojim životom, ali ne bih ih pisao u prvom licu – kazao je Bajaga.

Mile Kekin profesor je njemačkog i engleskog jezika, a Đani Stipaničev diplomirao je biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. No, obojici je draže pjevanje.

Dino Merlin završio je bravarski zanat i prije nego što se počeo baviti pjevanjem nekoliko godina bio je zaposlen u Pretisu u Vogošći, gdje je radio kao metalski radnik – kalioničar. Da nije potpuno zaboravio Pretis i svoje prvo radno mjesto, pokazao je 2008. godine kada je u proizvodnom dijelu tvornice u Vogošći u kojem su nastale njegove prve pjesme predstavio album “Ispočetka”.

Halid Bešlić po zanimanju je tesar. Nakon srednje škole namjeravao je upisati Građevinski fakultet, no glazba mu je oduzimala previše vremena pa nikad nije nastavio školovanje.

