Omiljeni glumac s malih ekrana objavio dirljivu poruku: 'Hvala što ste me trpili'

Glumac serije "Na granici" Asim Ugljen koji je tumačio lik Anteta Štiglića dirljivom se objavom na Facebooku oprostio od serije čija je zadnja epizoda na Novoj TV bila emitirana 12. prosinca, a istu prenosimo u cijelosti.

- Za kraj: u originalnoj ideji sam trebao igrati Don Božu. Vlado Bulic i Mirna Milicic, beskrajno vas volim i beskrajno vam hvala što ste mi dali Antišu i napisali ga takvim. Nikada u karijeri nisam dobio takvu ulogu i iskreno sumnjam da ću ikada više i dobiti takvu, jer jedan je Antiša. Sve što sam ikada htio odigrati, s njim sam odigrao. Doslovno, sve što sam ikada htio izvoditi u kadru, izveo sam s njim. Nikada se nisam toliko igrao i zajebavao kao s njim. A to je poanta glume, barem za mene, da se igram. Jer gluma je po svoj definiciji igra. A igrao sam se kao nikad u životu. Ćaći i mam'ci nemam što reći osim da su bili najbolji roditelji ikad i da Antiša ne bi bio petina onoga što jest da njih nije bilo. Žarko, ti si moj otac uz živog oca i uvijek ćeš to biti. Barbara, ti si moja punk mama, i neka se nitko ne uvrijedi, ali ja bi da mi ti glumiš mamu do kraja života, kao što mi Žare već glumi tatu do kraja života. Od svih uspomena sa Granice, ova mi je najdraža. Svim ostalima koje nisam spomenuo, hvala Vam što ste se igrali sa mnom i trpjeli me. Hvala svima koji su nas pratili, a posebna hvala onima koji su navijali za to da Antiša napokon umoči. Fakat, jedno ogromno hvala svima koji su omogućili da se ovo čudo snimi. Bilo je to jedno apsolutno neponovljivo iskustvo.'Till the next one - napisao je Asim.

Foto: Facebook

Podsjetimo, u svibnju ove godine pala je zadnja klapa serije "Na granici", a glumac se tad posebnom fotografijom sa Žarkom Radićem oprostio od projekta koji mu je značio život.

"Aaaaaand, it’s a wrap! Hvala svima uključenima u projekt, hvala svima što su me trpili, makar se ove godine nisam skidao gol. Bila je ovo duga i suluda avantura, no, vrijedila je svake sekunde nespavanja. Hvala svima koji su navijali za Antišu, hvala piscima što su ga pisali za me, hvala Barbari Noli što mi je bila mam’ca kakvu sam samo sanjati mogao, hvala svim kolegama što su me trpjeli u kadru, no, moja najveća hvala ide ovom ovdje čovjeku, mom ćaći po drugi put, jer bez njega to nikad nije to. Žarko Radiću, ćaća moj, voli te tvoj sin", napisao je Asim.