Ostao bez 46 mil. kn! Pjevaču izgorjela jahta na koju je dovodio mlađahne modele

Pjevač Marc Anthony ostao je bez vrijednog dijela svoje imovine. Naime, u marini u Miamiju izgorjela mu je jahta vrijedna 7 milijuna dolara, koja je nakon požara potpuno uništena.

Potvrdila je to i vatrogasna služba iz Miamija, te su snimili proces gašenja požara.

Miami Fire Rescue units responded to a 120Ft yacht that was on fire at approximately 07:30pm today. Units from Miami-Dade Fire Rescue and Miami Beach Fire Rescue were called upon to assist with water assets. Fire was under control within 2 hours and no other boats were damaged. pic.twitter.com/5cRYSqfbhq — Miami Fire Rescue (@CityofMiamiFire) December 19, 2019

Dvostruki Grammy dobitnik nije bio tamo dok se odvijala drama, no članovi njegove posade jesu. Srećom, svi su završili na sigurnom.

Prošlog travnja, Anthony je na uhvaćen na jahti okružen s 14 manekenki u 20-im godinama. Jahta je bila na vezu u blizini poznatog restorana Seaspice Brasserie & Lounge. Pedesetogodišnjak je tada naručivao litre šampanjca, kamenice i goleme plate mesa i morskih plodova.

Pjevača poznatog po hitovima 'You Sang To Me' i 'I need to know', mnogi se sjećaju i kao bivšeg supruga pjevačice i glumice Jennifer Lopez. “Kemija” između partnera bila je očita u spotu za njihov duet “No Me Ames”.

WATCH: @CityofMiamiFire crews battle a yacht fire near the MacArthur Causeway. @HankTester is at the scene gathering details. Watch his live report at 11. https://t.co/VxYvV4TKzX pic.twitter.com/r6vAeruqRW — CBS4 Miami (@CBSMiami) December 19, 2019

Prvi put kad ju je ugledao, pjevač je rekao: “Ti ćeš biti moja žena”, napisala je Jennifer u memoarima. Njihova veza činila je ljude sretnima. Dala im je vjeru u pravu ljubav. Ali nakon nekoliko godina prividno skladnog braka (šuškalo se da je Marc zlostavljač) odlučili su se razići. Jen je dobila skrbništvo nad blizancima Maxom i Emme. Trebalo im je neko vrijeme da se emocije slegnu, no na kraju su se dogovorili o zajedničkom odgoju djece.

Serijski zavodnik iza sebe ima četiri propala braka, a otac je šestero djece.