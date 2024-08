Bivši seks-simbol i čovjek s licem anđela nikad se nije uspio skrasiti, a za sve je krivio traumu iz djetinjstva

Francuski slavni glumac Alain Delon preminuo je u 89. godini života. U mladosti je slovio kao jedan od najkarizmatičnijih i najatraktivnijih muškaraca svog vremena, a njegovi najpoznatiji filmovi u kojima se pojavio bili su "Le Samouri", "Rocco and His Brothers", "The Swimming Pool" i "Purple Noon". Ovaj bivši seks-simbol pojavio se zapravo u više od 140 filmova i to uglavnom igrajući negativce, a snimio je i brojne serije te odigrao brojne kazališne predstave. Godine 1964. osnovao je vlastitu produkcijsku kompaniju koja je svojevremeno producirala više od 30 prikazanih filmova, a on je bio redatelj, producent i scenarist.

Osim što je imao talent za glumu, bio je sklon i poduzetništvu i to kroz svijet mode i kozmetike u kojoj je ogromni uspjeh ostvario zahvaljujući svom dobrom izgledu i bezvremenskom šarmu. Naime, žene diljem svijeta bile su lude za njim, a on je toga itekako bio svjestan. - Bio sam voljen cijeli svoj život, samo je još nekoliko muškaraca bilo voljeno poput mene - kazao je čovjek s "licem anđela", kako su ga inače zvali, jednom prilikom u francuskim medijima. Iza njega je brak i veze s nekima od najljepših žena svijeta poput glumica Mirej Dark, Romi Schneider, Nathalie Delon s kojom je bio oženjen od 1964. do 1969. godine te Rosalie van Breemen, no s niti jednom od njih nije uspio ostvariti stabilnu vezu, a za što je krivio traume iz ranog djetinjstva.

Brak njegovih roditelja rano se raspao i napustili su ga kada je imao samo četiri godine i glumac se tada našao u udomiteljskoj obitelji, kao siroče. No agoniji s roditeljima tada nije kraj jer kada je navršio 17 godina, njegovi su biološki roditelji potpisali papire za prijavu u vojsku i poslali ga u krvavi rat u Indokini. Očekivano, kada je postao slavan, pokucali su na njegova vrata jer su se sjetili da imaju sina, ali on im nikada nije oprostio zbog onog što su mu učinili. - Ne možete vratiti ljubav koju niste dobili kao dijete. To su rupe koje se nikada neće popuniti. Čak i kad volim ženu, osjećam se usamljeno. Imao sam samo četiri godine kada sam shvatio da vas oni koji najviše volite mogu napustiti - izjavio je jednom prilikom.

Mediji su ga često povezivali s legendarnom francuskom glumicom Brigitte Bardot, ali on je izjavio da među njima nikad nije bilo ništa više od čistog prijateljstva. Jedna od stvari koja ih je povezivala bila je njihova ljubav prema životinjama i humanitarnom radu. Oboje su financijski podržali brojne organizacije koje se bave zaštitom životinjskih prava i skloništa za napuštene životinje. - Muka mi je od ovoga svijeta, postoje ljudi koje mrzim, mrzim sve što je lažno i samo je novac važan. Napustit ću ovaj svijet bez žaljenja - kazao je Alain te pojasnio svoj izbor.

Sebi je dao obećanje da se više neće ženiti, ali ne isključuje mogućnost da posljednji dan života provede s nekom ženom jer vjeruje kako postoji više desetaka njih koje bi to voljele, pa čak i da prekrši to što je sam sebi obećao, ako pronađe pravu. Ipak, ako u tome ne uspije želja mu je bila da ga sahrane pokraj njegova voljenog psa na imanju. Alain se u središtu pažnje našao nakon što je otkriven raskol u obitelji koji je nastao zbog njegova zdravstvenog stanja i brige za njega. Naime, nakon što je obitelj objavila fotografiju božićne večere na kojoj glumac, koji se zadnjih godina života rijetko viđao u javnosti, izgledao mršavo i slabo i nakon što je njegov sin Anthony za tjednik Paris Match progovorio o njegovu stanju, došlo je do problema.

- Više ne može podnijeti da sebe vidi tako oslabjelog", rekao je Anthony zbog čega je Alain protiv njega podigao tužbu. - Slavni francuski glumac iznimno je šokiran medijskim ispadom koji je orkestrirao njegov sin Anthony i podnijet će tužbu protiv njega - objavio je tada glumčev odvjetnik nakon tog intervjua. Anthony je rekao da je svakodnevna briga o njegovu ocu sada u rukama očeva najmlađeg djeteta Alaina-Fabiena Delona, koji je obiteljsku božićnu fotografiju objavio na svom Instagram profilu.

Inače, sva Alainova djeca bave se glumom, Anthony čija je majka je pokojna francuska glumica, Nathalie Delon, kao i Anouchka i Alain-Fabien koje je dobio u vezi s Rosalie Van Breemen.

