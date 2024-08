Josip iz 'Superpara' prekinuo s djevojkom nakon mjesec dana veze: 'Slomio sam joj srce'

Josip Ajduk, inače bivši natjecatelj popularnog RTL-ovog showa 'Superpar', vodi turbulentan ljubavni život. Naime, nakon što su po završetku showa on i njegova bivša djevojka Danijela putem poruka prekinuli sedmogodišnju vezu, Josip je utjehu pronašao u Katarini. Međutim, taj odnos nije bio dugog vijeka te je nakon Katarinine prevare Ajduk rame za plakanje pronašao u još jednoj plavuši - Nikolini. Od tog trenutka prošlo je tek nešto više od mjesec dana, a RTL.hr ekskluzivno doznaje da mladi Imoćanin ponovno 'jaše sam'.

- Prekinuo sam s Nikolinom jer nije to bilo to. Ne možeš nekoga voljeti na silu i biti s njim. Ne mogu se na silu zaljubiti. Ne znam. Bio sam povrijeđen od prethodne dvije veze i naravno da sam postao zatvoreniji i da sporije razvijam emocije prema nekome. Zahvalan sam Nikolini što je bila tu uz mene, ali morao sam biti iskren prema njoj - ispričao je Josip i otkrio da je Nikolina teško primila rastanak: - Slomio sam joj srce i nije joj lako. No što sam drugo mogao? - shrvano priznaje Ajduk.

Kako kaže, iz Trogira se preselio u drugi grad i promijenio posao: - Preselio sam u Dubrovnik. Malo ću solirati dok se ne opravim od prekida, no nadam se da ću imati sreće i jednog dana pronaći onu pravu - priča Josip te otkriva što je za njega ljubav: - Za mene ljubav nije ljubljenje i grljenje i maženje. Za mene je ljubav kad se boriš s nekim da pokažeš u jednom danu kome je više stalo. Jedan dan kao jedna utrka gdje je samo jedan pobjednik, a isti cilj - zaključio je.

Podsjetimo, Josip se publici pred televizijskim ekranima predstavio višegodišnjom vezom s Danijelom. Par je nakon završetka showa prekinuo, a mladi Imoćanin utjehu je pronašao u Katarini. Međutim, ova sreća nije bila dugog vijeka i on sada treću sreću traži s još jednom plavušom, samozatajnom Nikolinom.

Ajduk se u razgovoru za RTL.hr otvorio o razlozima raskida: - Vidio sam je kad je išla s prijateljicom u grad i potom se u kafiću našla s nekim dečkom kojeg je poljubila. Kada sam došao do njih, ponovno ga je poljubila pred mojim očima. To govori o njoj kakva je - otkrio je Josip da iza novog ljubavnog brodoloma stoji prevara, pa dodao: - Htjela mi je dan prije namjestiti prijateljicu da bi ona dobila slobodu dok je s ovim dečkom. Ja nisam na to nasjeo. Govorila mi je da je naša veza za nju ono pravo, a prevarila me. Prekinuo sam s njom. Što da napravim? - rekao je.

Također se povjerio kako u vezi s Katarinom nije bio sretan, no pokušavao je raditi na odnosu jer je prema njoj gajio posebne osjećaje: - Baš sam zagrizao. Bila mi je važnija od bivše djevojke Danijele, iako je to sad malo ružno reći. Preselio sam se u Trogir zbog nje. Ostavio sam prijatelje i sve zbog nje. Slomila mi je srce u milijun komadića - potužio se Josip.

Da preboli novi raskid pomogla mu je kolegica Nikolina, koja se u tim trenucima nalazila pored njega u kafiću i pružila mu rame za plakanje. - Sreli smo se blizu moje kuće, moji i njezini prijatelji. Sjedili smo i razgovarali do jutra. Nije me htjela pustiti samog nakon prekida. Sad smo na početku veze. Nikolina je iz Zenice. Jako je dobra cura - prepričao je Josip sudbonosni trenutak, a novom odabranicom već se pohvalio na društvenoj mreži Instagram.

