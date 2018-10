Nives Drpić objasnila kakvi muškarci je zanimaju

Moj decko na instagramu mora pratit #evamendes #badgalriri #kellybrook #kimkardashian #jlo #sofiavergara #sandraafrika #rozgajelena u suprotnom postaje bivsi prije nego postane. Kad vidim da lik prati svega 4 nepoznate zenske osobe koje su vjerojatno mama, sestra, rodica, cura(zena) i od poznatih eventualno #adele i #ellen kazem sama sebi : "E to je pi.ka, a ne ti " Zar zaista postoje likovi koji bez skrivenih namjera otvore instagram kako bi komentirali dosadnjikave slike kolegama i prijateljima i lajkali mamu, sestru i curu koje vidaju svaki dan?

