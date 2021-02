Pola milijuna pregleda! Videom o svojoj miješanoj nacionalnosti naša pjevačica podijelila regiju

Ti čitaš Bibliju, a ja Kur`an, pjesma pjevača Babeka Mamedrzaeva ovih dana postaje viralna na TikToku u našoj regiji. Anezi, pjevačica u usponu i superfinalistica Big Brothera 2018., suznih je očiju snimila video u kojem je prevodila riječi te pjesme, a iznad stoji:

“Zamišljam da moj tata (musliman, Bosanac) pjeva ovo mojoj mami (katolkinji, Hrvatici) i ponosna sam što sam njihovo dijete.” U opis videa napisala je: “Stavi srce u komentar za različite vrste ljubavi i podijeli za ljubav, jednakost i uvažavanje različitosti. Hvala!”

U jedan dan video je dosegnuo gotovo pola milijuna pregleda, 40 tisuća lajkova i 1500 komentara. Većina ljudi stavila je srce u komentar, napisali su da ih je video jako dirnuo, podijelili svoja iskustva i podršku. Međutim, bilo je i onih koji su veličali isključivo svoga Boga, međusobno se posvađali u komentarima i vrijeđali. Mnoge je zanimalo što je Anezi na kraju, katolkinja ili muslimanka, na što je Anezi odgovorila kako je rođena u BiH, ali odrasla u Hrvatskoj, da su se mama i tata dogovorili da ide na katolički vjeronauk, jer su to religije srodnih principa, ali se iz raznih razloga nikada kasnije nije opredijelila već je razvila svoj sustav prakticiranja vjere, npr. svaku večer piše zahvalnice Bogu.

Nekolicina ju je optužila da na silu plače i dobiva lajkove iz sažaljenja, na što je odgovorila da ne plače, već je zasuzila i: “Ni najmanje na silu. Bog zna, a ti ne znaš koliko duboke emocije izazivaju dobre i loše situacije zbog činjenice da si 'mješanac'”, a da je video o tome “kako biti iskren, a ne se bespotrebno ćubiti, guziti, fasadirati stalno. Vidiš, sve ti je stvar perspektive. Nemoj biti ograničen i ne daj se izmanipulirati.”

Foto: TikTok

– TikTok sam otvorila pred oko godinu dana na poticaj svoje izdavačke kuće Menart, s kojima sam potpisala svoj prvi diskografski ugovor 2019. godine. TikTok je originalno glazbena aplikacija na kojoj se pleše, pjeva, glumi, sinkronizira itd., a na kojoj do izražaja dolazi talent, osobnost i kreativnost. Za razliku od Instagrama koji zna imati poprilično lažan prikaz osobe, u TikTok sam se zaljubila na prvu, baš zato što više dolazi do izražaja ta neposrednost. To je prava showbiz aplikacija i na zapadu je normalno da su glazbenici na njoj, a i stariji ljudi – kazala nam je Anezi. Inače, uvriježeno je mišljenje kako je TikTok društvena mreža namijenjena djeci, no čini se da nije tako.

Foto: TikTok

– Ja sam zadnjih mjesec dana svakodnevno na probama s bendom za live session mog prvog albuma i spremam spot za nadolazeći singl “100 je razloga”, tako da sam usput, pred spavanje, vidjela taj video. Iako na TikToku pjevam, glumim, sinkroniziram, plešem, ovo je ipak za mene najemotivniji sound na koji sam naišla na TikToku, a svi ljudi koji su iz miješanih brakova lako će razumjeti zašto. Nekad je puno jednostavnije ne biti “mješanac”, ali u mene je Bog utrpao toliko krajnosti koje sam s vremenom sve prigrlila i, uz snagu uma i srca, odlučila promovirati različitosti, drukčije putove, postupke izvan standarda i okvira.

Foto: TikTok

Video sam naknadno objavila i na Instagram Reels, značajki koju je Instagram uveo nedavno kao odgovor na opaku konkurenciju TikToka. Tamo on ima divne komentare, a na TikToku je otišao viralno na cijelu regiju, pa normalno da ima i loših komentara, ali ne osvrćem se nikada na njih. Ja nisam samo pjevačica, ja sam osobenjak sa stavom i znam da će me slični meni sve više prepoznavati i da će me blagosloviti oni koji su mi suđeni. Ne mogu nas svi voljeti i razumjeti naše postupke, tako da tome i ne težim – rekla je Anezi.