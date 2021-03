Nina Violić o okupljanju mladih ispred HNK: Sve je to naprednije nego isključivost iz koje mi dolazimo

Okupljanja mladih ispred zgrade zagrebačkog HNK bili su predmet rasprava na društvenim mrežama i u medijima zadnjih dana jer nakon njihovih druženja ispred zgrade kazališta ostala je gomila smeća. Komentirala se i glazba koju su mladi slušali zadnjih vikenda ispred HNK-a jer su na nekim snimkama objavljenim na društvenim mrežama s njihovih mobitela treštali zvukovi narodne glazbe. O cijeloj ovoj situaciji svoj osvrt je na Facebooku napisala i glumica Nina Violić, članica ansambla HNK.

- Kao da moja generacija ne može prihvatiti da klinci koji briju na alternativu i klinci koji briju cajke zajedno izlaze i druže se, to su vam budimo iskreni isti klinci, ista djeca koja nisu učila toleranciju nego su eto naprosto takvi, nema više ukus, neukus, desno, lijevo, jazz, Ceca, kazalište, cirkus, sve je to isto i sve je to bogatije i kompleksnije i naprednije nego isključivost iz koje mi dolazimo. Samo ljubav - poručila je Nina.

Dio njezinih prijatelja slaže se s njom i većina njih nema problem kakvu glazbu mladi slušaju ispred HNK i više od toga is smeta smeće koje ostavljaju te grafiti koje ispisuju na zidovima kazališta.