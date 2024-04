Nicolas Quesnoit bio je mentor u "Plesu sa zvijezdama", a sada ga gledamo u novoj ulozi: 'Volim šansone i balade'

Na Veliku subotu s emitiranjem je počela nova sezona omiljenog televizijskog showa "Zvijezde pjevaju", a u njoj sudjeluje novih osam parova. Poznati glazbenici i zvijezde upustili su se u avanturu koja će ovoga puta trajati nešto kraće, samo šest tjedana, a o njihovu napretku svoja će mišljenja iznijeti članovi žirija koji čine Mario Lipovšek Battifiaca, Danijela Martinović i Marko Tolja. Kroz show nas vode Barbara Kolar i Duško Ćurlić, a među mentorima su se našla i neka nova imena. Među njima je pjevačica Neda Parmać koja je u paru s proslavljenim plesačem koji razumije kako je biti mentor u ovakvim showovima, Nicolasom Quesnoitom. Nakon što su objavljeni parovi, mnogi su se začudili kada su vidjeli ovaj par, a Nicolas nam je sada otkrio kako je došlo do njegova sudjelovanja u showu te što nas očekuje i kako se snašao.

Odnedavno vas gledamo u showu "Zvijezde pjevaju". Poznato je da su vas i prije 17 godina pozvali u ovu emisiju, no odbili ste. Što se promijenilo od tada?

Nije u mojoj prirodi odbijati izazove tako mi je vrlo brzo bilo žao što sam odbio. No 17 godina kasnije HRT mi je ponovno pružio priliku te sam procijenio da je pravo vrijeme, sad ili nikad, pa sam brzo donio ispravnu odluku.

Što biste za sebe rekli, kakav ste pjevač?

Jedino što znam jest da obožavam glazbu, a ljubav prema glazbi prirodno sam i prvenstveno pokazao kroz pokret. Kakav sam pjevač? Nemam pojma i baš zato sam se odlučio sudjelovati u showu, da konačno otkrijem tu stranu sebe.

U kojim se situacijama može čuti vaš glas?

Uglavnom u vožnji kad me nitko ne čuje, ali i kad podučavam druge na plesnim satima. No to se uglavnom svede na zvukove koji opisuju ritmove.

Mentorica vam je pjevačica Neda Parmać. Jeste li zadovoljni?

Jako sam zadovoljan mentoricom! Jako je draga, simpatična, pristupačna i osjetim njezinu ljubav prema glazbi koju nesebično pokušava prenijeti na mene.

Jeste li očekivali koga drugoga?

Iskreno, nisam imao nikakva očekivanja, no kad sam saznao, bio sam oduševljen!

Kako se slažete s mentoricom?

Tek je početak, još se stignemo svađati... Super se slažemo i jako lijepo i konstruktivno komuniciramo. Vrlo je poticajna, što mi puno znači jer svijet pjevanja ipak mi je stran.

Prije desetak godina Neda i vi bili ste susjedi. Jeste li prijatelji u privatnom životu?

Ne mogu reći da smo bili prijatelji, imali smo kulturne dobrosusjedske odnose prilikom šetnji naših pasa na Svačićevu trgu, međutim osjetio sam vrlo pozitivne vibre s njezine strane i bio sam uvjeren da će se naše sudbine susresti u "Plesu sa zvijezdama", ali eto... evo me u "Zvijezde pjevaju".

Poznati ste plesač. Hoće li u nastupima biti i neke koreografije?

Nemojte previše očekivati plesne koreografije jer se moram jako fokusirati na pjevanje. Mislim da ljudi znaju kako plešem i da sad žele primarno saznati kako zvučim, tako da je odgovor: možda, ali svakako umjereno!

Hoćete li možda zapjevati i na francuskom?

Morao bih kao Francuz, ali to ću ostaviti kao iznenađenje...

Postoji li neki žanr kojem se posebno veselite?

Ja sam romantičan i obožavam šansone i balade pa tako volim Ivu Robića, Olivera Dragojevića, ali i Paula Anku, Nata Kinga Colea, Andyja Williamsa, Joea Dassina, Jacquesa Brela… Obožavam Michaela Bublea i posebno našeg hrvatskog Michaela Bublea Marka Tolju… bez zezancije!

Kako Neda i vi odlučujete koju ćete pjesmu pjevati?

Neda se zbog mene jako trudi u izboru pjesama jer je svjesna da nisam izvorni govornik hrvatskog jezika tako da oboje predlažemo, probamo to i otpjevati te donosimo odluku.

Vi ste kao mentor sudjelovali u showu "Ples sa zvijezdama". Mislite li da je lakše biti mentor ili učenik?

Potpuno su različite uloge, kao mentor imate veliku odgovornost i s tim pritisak za rezultat učenika, a kao učenik se jako trudiš usvojiti novu vještinu i nije nimalo lako ni uvijek ugodno, no treba biti ustrajan i uporan pa će rezultat i užitak doći.

U kakvom vam je sjećanju ostao "Ples sa zvijezdama"?

Sudjelovao sam na najprestižnijim plesnim natjecanjima na svijetu, međutim TV show ima jednu posebnu dimenziju i čar te sam siguran da svima nama plesačima "Ples sa zvijezdama" ima posebno mjesto u srcima. Meni definitivno!

Da vas pozovu, biste li ponovno pristali biti mentor?

Srce kaže da, ali tijelo kaže ne.

Sudjelovali ste i kao član žirija. Koja vam je uloga bila draža i zašto?

Predivno je plesati, no s godinama mi je više odgovaralo biti član žirija.

Otac ste dječaka. Kakva je njegova reakcija na vaše pojavljivanje na televiziji?

Bio je jako uzbuđen, sav ponosan rekao je: "To je moj tata!" Poslije se čak malo naljutio na suce, ali objasnio sam mu da je to show i da tata nije baš najbolje pjevao i da će biti bolje idući put. Nadam se.

U Zagrebu sa suprugom vodite plesni centar. Što biste rekli, jesu li Hrvati otvoreni plesu i novim znanjima? Kakvi su plesači?

Budimo iskreni, mi smo nogometna nacija iako moram priznati da u Hrvatskoj ima nevjerojatnih talenata. Mislim da Hrvati vole plesati, odnosno, kako kažu, tancati, a na sreću još uvijek ima puno ljudi koji se odvaže doći u plesnu školu i naučiti plesati baš kako treba te se nadam da će se taj trend i nastaviti! Ovom prilikom apeliram na dečke i muževe da malo više posjećuju plesnu školu na radost i zadovoljstvo svojih partnerica.

Kako supruga Ksenija i vi usklađujete sve poslovne i privatne obaveze?

Nije uvijek lako, trebamo biti jako dobro organizirani jer je raspored dosta krcat, pogotovo otkako imamo dijete.

Imate li dojam da neki segment života nekada trpi?

Za sada mislim da se dosta dobro snalazimo i tako namjeravamo nastaviti.

Kako rješavate poslovne nesuglasice?

Jako sam tvrdoglav i Kseniji nije lako sa mnom, no često kasnije shvati da sam ipak dobro odlučio. Ponekad znam biti "prekreativan" pa moram slušati nju koja me smiri.

VIDEO Jole o putovanju u Dubai