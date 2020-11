Neobična objava Cetinskog u kojoj poziva sve da se pomole za Trumpa i objašnjava zašto

Naš pjevač Tony Cetinski pozvao je svoje pratitelje na Facebooku da se pomole za američkog predsjednika Donalda Trumpa. U svom pozovu koji je objavio je Facebooku naglasio je kako će se rezultati američkih izbora osjetiti u cijelom svijetu, pa tako i kod nas jer ne radi se samo tu o politici nego i o obrani kršćanskih vrijednosti, veli Cetinski.

- Draga braćo i sestre, jedan pomalo neuobičajen poziv, objasnit ćemo i zašto. Nas nekoliko administratora ove Facebook stranice pozivamo vas da izmolite deseticu Gospine krunice za američkog predsjednika Donalda Trumpa. Razloga je više, a jedan od njih su najčitaniji i najgledaniji mediji u Hrvatskoj koji prešućuju 80 posto onoga što se događa u Americi, dakle mogli bi reći da svjesno lažu. Istina je da se Trumpov protukandidat izjašnjava katolikom, ali gotovo sve što promiče u suprotnosti je s naukom Katoličke Crkve i kršćanstvom općenito; od zalaganja za pobačaja praktički do samog rođenja (!) do izjava da bi se djeci već od 8 godina moralo omogućiti da operacijama i „tretmanima“ ako to žele mogu promijeniti spol (!!!) - piše glazbenik na svom fejsu u ovoj pomalo čudnoj objavi. Objasnio je u nastavku zašto misli da je važno da se svi pomole za Trumpa i kako će izbori u Americi imati odjeka na cijeli svijet.

- Iako većina nas živi u Hrvatskoj pa se možda zato pitate čemu ovaj poziv, znajte da će se rezultati američkih predsjedničkih izbora itekako osjetiti u cijelom svijetu, pa tako i kod nas jer ne radi se samo o politici, već i o obrani kršćanskih vrijednosti do kojih, kako nažalost možemo i vidjeti, sve manje drže i u Europi, kao i u Hrvatskoj. Mnogi se slažu kako je sv. Ivan Pavao II. u Philadelphiji 1976. govorio upravo o stvarima koje kulminiraju u svijetu, a ako se malo osvrnemo, većina će se složiti da su te njegove riječi proročanske i odnose se baš na sadašnja vremena: “Sada stojimo pred najvećim povijesnim sukobima koje je čovječanstvo prolazilo. Ne mislim da to široki krugovi američkog društva ili široki krugovi kršćanske zajednice u potpunosti shvaćaju. Sada se suočavamo s posljednjim sukobom Crkve i anti-Crkve, Evanđelja s anti-Evanđeljem. Moramo biti spremni podnijeti velike kušnje u ne tako dalekoj budućnosti; kušnje koje će zahtijevati da budemo spremni odreći se čak i našeg života i na cjelokupni dar samoga sebe Kristu i za Krista. Kroz vaše molitve i moje, moguće je ublažiti ovu nevolju, ali je više nije moguće spriječiti … Koliko je puta obnovljena Crkva u krvi! Neće biti drugačije ni ovoga puta.”Komunizam se uz pomoć Kine i “progresivnih” “filantropa” širi svijetom, kršćani su svakodnevno suočeni s progonima pa i ubijanjima diljem svijeta, zato jedino molitvom I zajedništvom, naravno uz Božju pomoć, možemo nadvladati to zlo. Molimo za Donalda Trumpa, daleko od toga da je savršen, ali jedan od rijetkih koji će ustrajati u borbi za živote nerođenih (što je dokazao defundiranjem klinika za pobačaje) i kršćanske vrijednosti. Uostalom, u ovom kratkom videozapisu je rekao sve...*Ako se ne slažete, nitko vas ne tjera moliti, samo se suzdržite od komentiranja. Božji blagoslov! - piše na kraju ove objave Tonyja Cetinskog.

Foto: Facebook