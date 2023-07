Nela Đinđić progovorila o iznenadnom prekidu s Markom Kutlićem: 'I dalje sam mu podrška'

Zagrebačka pjevačica Nela Đinđić (27) prije gotovo godinu dana prekinula je s kolegom i pjevačem Markom Kutlićem (28), a od tada se u potpunosti posvetila glazbi. Sada je izbacila i novi hit "Nebo gori". Nela se u profesionalne glazbene vode bacila prije nekoliko godina, a najviše pozornosti dobila je pjesam koju je otpjevala s bivšim dečkom Markom "U zagrljaju spašeni".

Iako su prekinuli več prošle jeseni, Nela kaže da tenzija između njih nema.

- Kad god se sretnemo lijepo se pozdravimo, možemo razgovarati normalno. Mislim da je to bila cijela poanta priče. Da se poštujemo kao osobe, da poštujemo što radi svatko svoje i to je to. Pratim i dalje sam mu podrška, možda malo dalje, ali i dalje mislim da je ogroman potencijal, ogroman talent i da ga čekaju velike stvari - rekla je Nela za IN magazin.

Podsjetimo, njih dvoje prekinuli su nakon četiri godine veze.

- Bolje da kažemo mi nego da netko krivo prepriča. Neobično, ali tako je. Naoko zatvaramo vrata da bismo ih možda ponovno otvorili. Nakon četiri predivne godine u kojima smo ispreplitali privatno i poslovno i tražili mir i harmoniju za privatno, čini se da je nismo pronašli - dio je Instagram objave koju je Antonela objavila nakon prekida.

Marko Kutlić na Melodijama Jadrana u Splitu krajem lipnja predstavio je i njegovu novu stvar "Kad god poželiš".

- Živ sam tek kad stanem na stage, ali i onda kad pišem. Istinski uživam u tim trenucima, ali nema mi ništa draže od tog kad se duše spoje i u tom procesu muziciranja i pisanja stvore nešto skupa. Tako je nastala i moja nova pjesma koju sam napisao uz meni drage i beskrajno talentirane ljude Antonija Davida Perinu i Aleksandra Čubrila, a ovaj put nam se u kreativnom procesu priključio fantastični Hrvoje Domazet koji potpisuje aranžman i produkciju pjesme - istaknuo je Marko o singlu. Pjesma "Kad god poželiš" nosi iskrenu emociju i priča priču koju su mnogi proživjeli. Upravo zbog toga, pjevač vjeruje kako će se mnogi pronaći u njoj.

