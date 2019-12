Nekada je ljubio najljepšu Hrvaticu, a sada je osvanuo u spotu s novom djevojkom

U moru božićnih pjesama uvijek ispliva i neka koju rado pjevušimo, a nema sumnje da će ovih blagdana to biti pjesma ''Poljubi me ovog Božića'' iza koje stoje sve popularniji Ljubavnici koji trenutno žare i pale domaćim, ali i eterom u susjednim zemljama.

Svi koji su čuli pjesmu kazali su kako je riječ o najbožićnijoj domaćoj pjesmi u posljednje vrijeme, a kako bi cijela priča bila potpuna ''Ljubavnici'' su na snimanje spota pozvali svoje prijatelje kako bi dočarali pravu domaćinsku atmosferu kakva treba krasiti blagdane.

Među brojnim licima u spotu su se tako našla i neka poznata, pa tako ovaj božićni video krasi i poznati glumac Lujo Kunčević koji je na snimanje poveo i svoju djevojku, mladu pjevačicu Saru Spinčić.

– Kako smo se Sara i ja upoznali, neću vam odati, no ako me pitate što mi se svidjelo kod nje, mogao bih vam ispisati cijeli časopis. Prvo su to bili njezina pozitivna energija i smijeh. Ona je osoba uz koju se ne prestajem smijati. Zaljubljen sam kao glupavi tinejdžer – priznao je 27-godišnji glumac nedavno za intervju za Story.

Zgodni glumac od javnosti ne skriva svoje ljubavne veze, pa nije tajio kada je prije dvije godine prekinuo vezu s bivšom Miss Universe Ivanom Mišurom. Brzo nakon prekida, Lujo se opet zaljubio i to u 19-godišnju studenticu fizioterapije Petru Reškovac. Vezu su počeli u ljeto 2018. godine, a vezu su prekinuli nakon nekoliko mjeseci i Lujo je kazao da je to bila intenzivna i kratka romansa. Priznao je da ga je majka, glumica Biserka Ipša često pita kada će se smiriti.

Zanimljivo je kako Ljubavnici trenutno borave na samim vrhovima top ljestvica s pjesmom ''Ništa nije slučajno'', no unatoč tome što je od izlaska istog singla prošlo tek mjesec i pol dana, dečki su se odlučili da naprave i jednu blagdansku pjesmu kojom će domaći eter uljepšati božićnom melodijom.

Autor teksta i glazbe je Mario Regelja, dok je za aranžman i produkciju bio zadužen Borna Biondić. Spot se snimao u Kleti Padež koja se pokazala kao savršena kulisa za ovakvu priču, a sve pod redateljskom palicom mladog i talentiranog Matije Škalića.