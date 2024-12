Nekad su zajedno na parketu osvajali zlata, a sada su Šola, Vori i Džomba u novoj ulozi

U prostorijama RTL televizije predstavljen je njihov projekt "Vrijeme je za rukomet" uoči Svjetskog rukometnog prvenstva koje počinje 14. siječnja u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj. Ovo je već 12 veliko rukometno natjecanje koje radi RTL televizija, a sve je počelo Svjetskim prvenstvom 2009. godine kada je Hrvatska bila domaćin.

– Tada sam prvi put radio kao sukomentator Filipu Brkiću i evo me opet nakon 16 godina na istom poslu. Samo, ovoga puta se nadam da ćemo na kraju osvojiti zlato, a ne srebro. To mi je velika želja. Vjerujem da sam sada puno iskusniji, danas sigurno neću izgovoriti neke rečenice koje sam izgovarao na SP-u 2009. godine – rekao je Vlado Šola.

Ovoga puta neće biti studijske emisije, već će RTL imati nekoliko mjesta u Areni s kojih će se javljati novinari. Glavni voditelj emisija iz Arene bit će Marko Vargek, a njemu će stručnim komentarima pomagati Igor Vori i Mirza Džomba. Nakon dugo godina RTL je tako malo osvježio stručne komentatore. Nema više Gorana Šprema, Drage Vukovića, Petra Metličića, ali ni Nikše Kaleba u ulozi sukomentatora.

– Vratio sam se u emisiju "Vrijeme za rukomet" nakon sedam godina. Posljednji put sam radio Europsko prvenstvo koje se održalo u Hrvatskoj 2018. Nakon tog EP-a rekao sam da se želim malo odmoriti, ali sam se i zasitio rukometa. Sad kad je SP opet kod nas, prihvatio sam poziv i nadam se da ćemo se lijepo družiti sve do finala. Volim raditi iz Arene, to je za mene uvijek bio poseban doživljaj. Iskreno, pomalo sam uzbuđen što ću biti dio ove priče i jedva čekam da počne. Dobro je da za zagrijavanje imamo lakšeg suparnika na startu Svjetskog prvenstva, Bahrein. Vjerujem da možemo daleko dogurati, ždrijeb nam je išao na ruku sve do četvrtfinala – rekao je Mirza Džomba.

Igor Vori, nekadašnji sjajni kružni napadač brojnih klubova, ali i hrvatske reprezentacije, prvi put će se pojaviti u jednoj ovakvoj emisiji. Vori je nedavno primljen u rukometnu Kuću slavnih, zajedno s Ivanom Čupićem, a ove sezone napravio je sjajan posao kao trener Sesveta.

– Da, za mene će ovo biti jedno novo iskustvo. Drago mi je da ću opet usko surađivati s Mirzom, kao nekad na parketima širom Europe – istaknuo je Vori. Ines Goda Forjan javljat će se s parketa, neposredno nakon završetka utakmice hrvatske reprezentacije, dok će Maja Oštro Flis raditi priloge o navijačima.

– Sjećam se Svjetskog prvenstva 2009. godine kada sam živjela u Županji i gledala sve utakmice na RTL-u. Tko bi tada rekao da ću 15 godina kasnije biti dio tog rukometnog spektakla. Prvi put na jednom velikom natjecanju surađivat ću s jednim stranim izbornikom, Islanđaninom Dagurom Sigurðssonom, izbornikom Hrvatske. Bit će sigurno zanimljivo – rekla je Ines. Filip Brkić bit će glavni komentator u izravnim prijenosima naše reprezentacije.

– Iskustva mi ne nedostaje, radujem se ponovnoj suradnji s Vladom Šolom – dodao je Brkić. Drago Ćosić, glasnogovornik Hrvatskog rukometnog saveza, otkrio je neke detalje vezane za Svjetsko prvenstvo.

– Zaključene su novinarske akreditacije. Bez domaćih medija, za Svjetsko prvenstvo u Hrvatskoj akreditiralo se 298 novinara. Ne znam je li to rekord u odnosnu na 2009. i 2018. kada smo također bili domaćini velikih rukometnih natjecanja. Novost je da će HRS imati tri posebne kamere koje će nositi naši animatori na tribinama. Oni će raditi razgovore s običnim navijačima, ali i poznatim osobama iz javnog života koje će se naći na utakmici. Vjerujem da će biti velik broj bivših rukometaša koji će uživo pratiti utakmice naše reprezentacije – zaključio je Ćosić. Marko Vargek također čeka da sve počne.

– Emisija "Vrijeme je za rukomet" drukčija je od ostalih emisija tog formata – vlada opuštena, obiteljska atmosfera, mi smo tijekom svih ovih godina postali prijatelji i mislim da gledatelji to primjećuju. Kako će prvenstvo odmicati, rast će i emocije – istaknuo je Vargek.

