Našim televizijama lakše je napraviti informativni program nego zabavni

Gledajući protekli tjedan prve dvije epizode showa 'Tvoje lice zvuči poznato' na Novoj TV i prvi nastavak emisije 'Zvijezde pjevaju' na HRT-u, došao sam do zaključka kako je našim televizijama očito mnogo lakše napraviti informativni program nego zabavni. U informativnom je bilo dovoljno u svakoj emisiji samo pratiti zbivanja oko famoznog Kluba i tome tko ga je sve i zašto posjetio te što se tamo jelo, pa je time osnovna svrha te vrste programa bila zadovoljena. Za dvije spomenute emisije koje čine dobar dio zabavnog dijela programa na svojim televizijama isto to, nažalost, ne mogu tvrditi! Mene nisu uspjele zabaviti pa im sukladno tome - otkrit ću odmah na početku, a spomenut ću još jedanput pred kraj - ne mogu ni dodijeliti ovotjednu TV ružu...

Elem, u emisiji 'Tvoje lice zvuči poznato', a koja - pazite, molim vas, ovo nepoštivanje gledatelja - zbog reklama traje i preko tri sata, pri čemu su te reklame, čini mi se, ipak najbolji dio programa, mnoga lica među tim natjecateljima mi nisu poznato zazvučala ni kada su se prikazala bez maski. Jednog su predstavili kao glumca iz Gavelle, ali nisam ga od tamo poznavao. U početku sam mislio da je to zato što sam u tom kazalištu mnogo češće boravio u njihovom mitskom kafiću nego na mezaninu, dok je naravno sve to još uvijek bilo u funkciji, ali kasnije sam shvatio da razlog za njegovo neprepoznavanje ne leži samo u mojem očito nedovoljnom poznavanju kazališne scene već, eto, i u ulogama koje su mu dodjeljivanje, a po kojima ga nikako nisam uspio zapamtiti. Tek nakon što sam 'proguglao' njegovo ime shvatio sam da je glumio i nekog nespretnog policajca u seriji 'Na granici', ali i da je kao član Mosta na nekima od proteklih parlamentarnih izbora pokušao ostvariti političku karijeru. Iz politike se trajno povukao, barem se to dalo iščitati iz članaka dostupnih na world wide webu. Pravila showa ne predviđaju ispadanje kandidata iako bi emisija tako svakako bila zanimljivija... Kod mnogih drugih natjecatelja također sam morao konzultirati internet kako bih saznao čime se ti ljudi bave kada se ne preoblače u suprotni spol ili kada, što ja znam, lice ne maljaju kremom za cipele, ali za neke od njih odgovor na to pitanje nisam ni tamo pronašao.

Odlučio sam stoga navijati za Lanu Klingor kao jedinu osobu koju sam prepoznao iz prve, a ostale ću, obećavam to radi informiranijeg pisanja ove TV rubrike, do sljedećeg puta bolje istražiti. Ta farbanja lica, uzgred kazano, nisu nimalo bezazlena, niti smiješna, a još su manje nužna. Pojam 'blackface' koji se koristi za maskiranje bijelaca u osobe tamne ili crne puti, bez ikakve sumnje širi rasne stereotipe i, u normalnim društvima, poput recimo Kanade, nipošto nije prihvatljiv. Njihov inače veoma popularni premijer već nekoliko mjeseci nastoji se svima ispričati jer je nekoć davno, na nekom bezveznom maskenbalu malo potamnio kožu. Kod nas je, jasno, još dalek put do te civilizacijske razine, ovdje bi još uvijek i dobačena banana iz publike naišla na salve smijeha, ali unatoč tome, ovo jednostavno treba nazvati onime što to zapravo i jest: jedan od sramotnijih trenutaka na nekoj od domaćih televizija!

Budući da komentiram TV program, ovom prilikom ne bih ulazio u kvalifikaciju da li je to rasizam, za što su ih prethodnih dana prozivali, neka neke druge institucije donesu svoj sud o tome, ali bih prvenstveno kao čovjek, a uz to i gledatelj njihova programa, primijetio da je to bilo veoma neugodno za gledati. A nelagoda, barem u mom slučaju, nije baš osjećaj kojemu težim dok gledam zabavni program. Toga u posljednje vrijeme ima i previše u informativnim, za TV kuće očito mnogo lakšim sekcijama programskog sadržaja. Druga spomenuta emisija, 'Zvijezde pjevaju', da se ovako pred kraj vratim malo i na nju, nije zapravo ni toliko loša. Čim uspijete shvatiti tko je u tim parovima zvijezda, a tko mentor-pjevač, te zanemarite činjenicu da su najzanimljivijem mentoru Vladi Kalemberu dodijelili prilično nepoznato lice, ona postanje donekle gledljiva. Jurica Pađen kao novi član žirija uopće nije loš, sklon je čak i šalama koje ne izazivaju nelagodu poput onih njegova prethodnika, niti su, eto, uvertira u neku političku karijeru.

Apsolutno najbolja stvar u prvom nastavku nove sezone bio je nastup Borisa Svrtana - još jednog glumca iz Gavelle! (Kojega, nota bene, nisam morao guglati...) Iako po ocjenama žirija nije baš najbolje prošao, uvjeren sam da će publika koja u ovoj sezoni podjednako kao stručnjaci utječe na krajnji rezultat, što je svakako dobra inovacija, prepoznati da je upravo to što je Svrtan prikazao ono čemu zabavni program zapravo i služi. Da su ostali nastupi i natjecatelji bili barem djelomično poput njega, ne bih im, evo, morao uskratiti ovotjednu TV ružu jer nisu uspjeli u svojoj osnovnoj zadaći: da nas zabave.