Oni blistaju! Nogometaš i voditeljica ponosno pokazali koliko se vole

Ne želim zvučat dramatično il tako nešto... Al već sam mislila da se nikad nećeš pojaviti 🙄😁 Volim te moj N 🖇❤️ . . . #sretna #želimPodijelitiSVama 🤗

A post shared by Ecija Ivusic (@ecija_ivusic) on Aug 10, 2019 at 11:17am PDT