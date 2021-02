Nakon vijesti o smrti Milana Bandića oglasila se Severina komentirajući objavu Darija Juričana

Redatelj Dario Juričan na svom Instagram profilu je danas nakon što je objavljena vijest da je preminuo gradonačelnik Zagreba Milan Bandić napisao: - Milan Bandić (1955.-2021.) Prerezao je danas zadnju etiketu... Ovu njegovu objavu komentirala je i pjevačica Severina te je napisala: Fontane na pola šprica,al aparat za maglicu do daske. Nakon toga napisala je pjevačica još jedan komentar: - I predlažem sljemensku žičaru za njegov posljednji ispraćaj....Velika je i prostrano za puno njegovih simpatizera.

Foto: instagram

Kada je Dario Juričan premijerno prikazao svoj dokumentarni film "Kumek" o Milanu Bandiću, podršku mu je dala i Severina. Nakon premijere svoje dojmove o dokumentarcu posvećenom gradonačelniku Zagreba sročila je ovako: Po njemu se ništa neće zvati. Sinoć sam bila na premijeri filma 'Kumek'. Čestitam Dariju Juričanu, jednom od mojih najdražih i svakako najhrabrijih redatelja, na odličnom krimiću s primjesama tragedije, ali i komedije. U jednom momentu pojavio se i glavni lik. Ala ludnice, to je kao da se na premijeri 'Kuma' pojavi Al Capone. Rekao je da bi on napravio triput bolji film. Naravno, kad triput više zna. Reko i uteko. Bilo je jako zabavno. Hvala.

U nekoliko navrata je putem društvenih mreža i u intervjuima izrazila nezadovoljstvo načinom na koji Bandić upravlja gradom. Oglasila se tako i kada je zatvoren kultni klub Jabuka, a u intervju koji je lani dala za Večernji je rekla: - Tužna sam što je Zagreb zatrpan smećem, a gradonačelnik se ruga, i to uglavnom novinarkama. Jednom sam nekom od takvih zapjevala: “Po vama se ništa neće zvati la-la-la-la-la...” Ali, da sretno završim, veseli me, i to najviše, Dario Juričan i njegova borba kao pojedinca protiv moćnika, a pritom je i nevjerojatno duhovit. Dario, izdrži.