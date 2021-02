Miro Ungar među prvima se upisao u knjigu žalosti za Milana Bandića: Do groba sam mu zahvalan

Glazbenik Miro Ungar među prvima je došao u zgradu Gradskog poglavarstva kako bi se upisao u knjigu žalosti za Milana Bandića. Rekao je kako mu je pokojni gradonačelnik Zagreba puno značio i godišnje su se viđali svega četiri do pet puta, ali često mu je bio u mislima kao i sve što je lijepo napravio za Zagreb.

- Bio je čovjek koji je ovom gradu dao puno lijepih stvari i uvijek se trudio da se njegova obećanja i završe. Netko će reći da je to radio s nečijim tuđim novcima, ali to nije istina jer budžet mu je bio odobren uvijek i nije radio s tuđim novcima nego s onima koji su se odobrili. Niti gradonačelnik New Yorka ili Londona ne rade sa svojim novcima. - istaknuo je Ungar.

Među najveće zasluge Bandića nabraja brojne obnovljene vrtiće, škole i ceste te i fontane koje se nalaze u neposrednoj blizini Gradskog poglavarstva.

- Napravio je tu nešto lijepo, on je zamislio te fontane. Nije ih on crtao i izvodio radove, ali on je to osmislio baš kao što je osmislio da Zagreb dobije cabaret koji sam ja vodio. Nakon desetljeća što Zagreb nije imao cabaret dobio ga je u napuštenom gradskom prostoru. U tom prostoru je dobio mjesto za kulturnu zabavu i svaka naša predstava bila je mala kazališna predstava. Meni je povjerio taj zadatak oko cabareta i do groba sam mu zahvalan na tome. Novi ljudi će doći koji se moraju jako potruditi da budu bolji od njega. - zaključio je Ungar.