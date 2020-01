Nakon što mu se bivša pojavila na poslu, naš glumac proslavio Novu godinu s tajanstvenom brinetom

Naši celebritiji zasuli su društvene mreže novogodišnjim čestitkama, a na to se odlučio i glumac Janko Popović Volarić.

Fotografijom na Instagramu zaželio je svima sretnu Novu godinu, a na njoj se smiješi s tajanstvenom djevojkom koju je i označio - Petrom Švađumović. Čim je objavio sliku, krenule su čestitke i komplimenti te su mnogi protumačili to kao objavu nove veze.

Podsjetimo, u studenom se na posljednjoj audicijskoj emisiji Supertalenta na pozornici pojavila i Jankova bivša djevojka.

Foto: Nova TV

Riječ je o srpskoj glumici Tijani Pečenčić koja trenutačno igra u seriji ''Na granici'' na Novoj TV. Tijana je došla kako bi ispunila želju četverogodišnjem natjecatelju Saidu Šakiću iz Srebrenice koji je došao pokazati svoje poznavanje prometnih znakova.

Tijana, koja u seriji "Na granici" glumi policajku Almu, inače Saidov omiljeni lik, pomogla mu je tijekom nastupa koji je budnim okom pratio između ostalih i Janko Popović Volarić. Janko i Tijana zaljubili su se tijekom snimanja serije ''Kud puklo da puklo''.

Prvi put su bili viđeni zajedno na Danima hrvatskog filma u travnju 2015. godine.

– Ona je jednostavno krasna osoba te me je očarala svojom inteligencijom, ponašanjem, talentom, duhovitošću i ljepotom – govorio je glumac. Koliko je bila sretna, nije krila ni Tijana. – Bitno mi je da uza sebe imam čovjeka koji će razumjeti sve moje promjene tijekom dana i podržati me u tome. Mi se međusobno kritiziramo, hvalimo, govorimo jedno drugome sve, i to bez zadrške – poručila je svojedobno glumica. Svoju vezu održavali su na daljinu jer je Tijana živjela u Beogradu, a Janko u Zagrebu.

Navodno je upravo udaljenost presudila ljubavi koju su prekinuli nakon dvije zajedničke godine, u travnju 2017. godine.