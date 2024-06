'Nagrade ne mogu ponijeti sa sobom na drugi svijet, ali emociju publike mogu i hoću'

U maniri nepogrešivog vjesnika laste su povratkom kući najavile početak još jednog proljeća, jednako kao što se svome domu - glazbi i domaćoj sceni - nakon višemjesečnog izbivanja vratio i Miroslav Škoro. Jedan od najomiljenijih domaćih pjevača na minulom je festivalu u Vodicama pred publikom premijerno izveo dvije nove numere, 'Zlatne strune' u suradnji s Barabama te 'Žito raste', čiju glazbu potpisuje legendarni Rajko Dujmić, a koja odnedavno živi i kroz spot. Tim povodom Škoro govori o genezi projekta, budućim planovima i krunidbi godine nastupom u zagrebačkoj Areni.

Na ovogodišnjem CMC festivalu u Vodicama prvi put ste pred publikom izveli novu pjesmu 'Žito raste', iza koje je zanimljiva priča. Naime, melodiju za pjesmu napisao je legendarni Rajko Dujmić. Kako ste došli u posjed pjesme?

Pjesmu mi je poslao, i za ovu ulogu me “odabrao”, moj dugogodišnji prijatelj i suradnik Zrinko Tutić. Naime, on je imao demo-snimku na kojoj Rajko, uz glasovir, pjeva “Žito raste, lete laste”. To je gotovo sav tekst koji je postojao u strofama, a u refrenu je pjevao “Nema te, nema te tu…”, pa opet o tome kako žito raste i lete laste. Na prvo slušanje sam pomislio da to mora biti dobro jer je veliki hit-maker Dujmić s toliko gušta pjevao i svirao tu jednostavnu temu i još jednostavniji tekst, da sam odlučio prihvatiti Zrinkovu ideju. Aranžman i produkciju je izvrsno napravio Miro Buljan i to je to. Neno Ninčević je još malo popravio tekst koji sam ja dopisao na Rajkovu ideju, pa smo, kako je netko u šali primijetio, “Žito raste” pretvorili u dream-team uradak Dujmić-Ninčević-Tutić-Buljan-Škoro pjesmu.

Kakva Vas sjećanja vežu uz Rajka Dujmića? Imate li za podijeliti neku anegdotu s kojom javnost možda nije upoznata?

Kao što sam rekao, odgovarajući na prvo pitanje, Dujmić je, uz Novkovića, Runjića i Tutića, najplodonosniji autor te generacije i tog vremena. Nadam se da se Neno, Rus i Tonći neće naljutiti što sam ovo izjavio, ali oni su još vrlo aktivni, pa ih, uz Husa i Jaju valja gledati u drugom kontekstu, iako su i oni izrazito veliki hrvatski autori koji će još puno toga dobroga napisati, u to sam siguran. Mislim da smo svi mogli od Rajka nešto naučiti i žao mi je što sam se skladanjem počeo baviti relativno kasno tako da nismo puno vremena provodili zajedno.

Za pjesmu ste okupili impozantnu ekipu koja se sastoji od Zrinka Tutića, Nenada Ninčevića, Nine Buljana i Vas. Kako ste se odlučili za ovu galeriju suradnika i što za Vas znači prisutnost veličine kakva je Zrinko Tutić?

Zrinko nas je okupio. On je glazbeni supervizor cijele priče. A kako se osjećam u njegovoj nazočnosti? Pa kao i svaki drugi kantautor iz Višnjevca, počašćeno. On je živuća legenda i najbolji organizator koji postoji. Njemu ne možeš reći ne, barem ja ne mogu, jer sve zna bolje od mene. Šutim, radim i učim. Osim toga, njegov pokojni brat Dado bio je moj dugogodišnji menadžer, kum sam Dadinom sinu i bivši ekskluzivac Tutica. To je doseg mog suživota s Tutićima.

Nakon audio verzije ubrzo je stigao i spot, čiji su kadrovi snimljeni u žitnim poljima bajkovite Baranje, dok tekst pjesme govori o nesretnoj ljubavi. Zašto ste za snimanje odabrali spomenutu lokaciju i ima li u ovom projektu i autobiografskih elemenata?

Spot je snimala ekipa iz osječkog “Foto-Arta”. Čim je pjesma snimljena poslao sam je Marinu Topiću da mi javi kako mu se čini. On je jedan od najboljih hrvatskih fotografa i moj cjeloživotni prijatelj. Dogovorili smo se da ćemo snimanje spota povjeriti njegovom sinu Domagoju koji uspješno vodi “Foto-Art” i diplomirani je snimatelj. Domagoj je osmislio cijeli koncept i savršeno odabrao dvoje mladih ljudi koji u spotu glume. Radnja je vrlo jednostavna, ali je baranjski pejzaž u Zmajevcu bio savršeno platno na kojem to dvoje mladih ljudi uistinu plijeni do te mjere da ih ljudi u komentarima hvale. Što se tiče autobiografskih elemenata, oni su meni nužna pretpostavka da bi bilo što u glazbi radio. Naravno da ih ima, ali ne toliko koliko ih ima u mojim samostalnim uradcima.

Pred Vama je radno ljeto ispunjeno nastupima, a godinu završavate velikim koncertom u zagrebačkoj Areni. Planirate li u međuvremenu nastaviti s izbacivanjem singlova ili pak za obožavatelje pripremate novi album?

Jako mi se svidjelo surađivati s Mirom Buljanom. Ovo je bila naša prva suradnja i stvarno sam presretan što me je Zrinko nagovorio na ovaj projekt. Miro, moj sin Matija, Plivelić, Željko Nikolin i ja imamo u planu snimiti još barem pet pjesama do kraja godine, ako Bog da, i onda bi izdao svoj deseti samostalni album. Mislim da će biti dupli. Istovremeno, radimo na organizaciji koncerta u zagrebačkoj Areni. Koncert će biti održan u subotu 28. prosinca. Nakon punih petnaest godina vraćam se u Arenu jer sam uglavnom nastupao u Lisinskom. Karte su već u prodaji i radujem se susretu sa svojom publikom u drugačijem okruženju. Bit će fenomenalno.

Jedna od pjesmama koje ste izveli uživo u Vodicama je 'Sude mi', kultni duet s Vašim kolegom, ali i velikim prijateljem Markom Perkovićem Thompsonom, koji se nakon dvogodišnjeg izbivanja početkom kolovoza vraća na scenu velikim koncertom na stadionu Gospin Dolac u Imotskom. Kako komentirate njegov povratak te možemo li i Vas očekivati među gostima na nastupu?

Marku i njegovoj obitelji se dogodila velika tragedija. Teško je nastaviti nakon takvog udarca i ja mu od srca želim da smogne snage i vrati se na scenu. On je veliki hrvatski izvođač i autor. Svi oko njega i njegova publika imaju razumijevanja i strpljivo ga očekujemo. Na žalost, ja već imam ranije dogovorene obveze, tako da neću biti na tom koncert.

Kad smo kod pauza, i Vas jedno vrijeme nije bilo na estradi, a vratili ste se emotivnom baladom 'Zlatne strune' u izvedbi s bendom Barabe. Kako je došlo do ove suradnje i spremate li ubuduće još neke duete? Jeste li zadovoljni načinom na koji je publika primila pjesmu?

“Zlatne strune” su stihovi Nene Ninčevića, a glazbu je radio Marko Tomasović. Kad sam prvi put čuo pjesmu, oduševio sam se i prihvatio ponudu mladih i dobrih svirača iz grupe “Barabe” da zajedno uđemo u studio. Produkciju su radili moj sin Matija i Iva Plivelić i to se pokazalo punim pogotkom. Pjesma je odlično primljena i raste iz dana u dan. Mladi harmonikaš i klavijaturist Filip Markek i ja smo napisali još jednu pjesmu koja bi mogla biti duet, ali s tim ćemo malo pričekati.

Odnedavno se možete pohvaliti još jednim priznanjem, onim CMC televizije za najboljeg izvođača u 2023. godini. Što u ovoj fazi karijere za Vas znače individualne nagrade?

Nagrade su uvijek lijepa gesta i gode čovjeku, ali nema veće nagrade od trenutka kada ljudi pjevaju vašu pjesmu. Ove prve objesiš na zid ili staviš na policu, no osjećaj da si ljudima prenio emociju je neprocjenjiv. Nagrade ne mogu ponijeti sa sobom na drugi svijet, ali emociju moje publike mogu i hoću.

Društvo na pozornici festivala u Vodicama pravio Vam je sin Matija na gitari. Budući da Matija s Vama dijeli ljubav prema glazbi, savjetujete li ga oko potencijalne karijere?

Matija je toliko dobar da ja samo mogu učiti od njega. On ima klasični problem “poznatoga oca” ali ne svira u mom orkestru zato što je moj sin, nego zato što ja talentiran, kreativan i što moji dečki, a to su odreda elitni hrvatski glazbenici, žele da na toj poziciji bude baš on.

Gdje Vas obožavatelji mogu očekivati u skorijem periodu?

Jučer smo se vratili iz Berlina, a slijede Popovača, Miholjac, Biograd, pa Posušje, a petog kolovoza, nakon dugo vremena, Podstrana, pa Vidovice, Petrinja… sad se više ne mogu sjetiti, ali sve ćemo objaviti na našim društvenim mrežama. Vidimo se.

