Propao plan! Kandidati željeli nominirati Jelenu: 'Neću igrati takve igre i udovoljavati nekome'

Jutro na Farmi započelo je rano, izgradnjom ograde, koja je jedan dio tjednoga zadataka kandidata, no složni rad prekinula je grmljavina, ali i žestoki pljusak. No unatoč nevremenu, neki su kandidati odlučili nastaviti s radom. Haris je bez majice trčao dvorištem, dok su Kiki i Ivan R. primijetili da im štala prokišnjava. Vođa obitelji Rebecca samouvjereno je prošetala kućom sa šeširom na glavi i u kupaćem kostimu. I dok je muški dio ekipe to pozdravio s odobravanjem, djevojke su bile nešto šutljivije. „O meni se priča non-stop, ja sam uglavnom glavna tema pa da se onda ta priča samo nastavi, ja sam dodala ulje na vatru“, poručila je. „Brate mili, daj se malo pokrij!“ Iman je zaključila.

Dok su se sluge bacile na pripremu doručka, dio kandidata, baš poput djece, odlučio se zabavljati na kiši. Rebecca je odlučila provjeriti što je s doručkom, a njezin modni odabir iznenadio je sluge. „Mislim da je došlo vrijeme da kao vođa počnem kažnjavati“, poručila je Rebecca nakon što su sluge poručile da im se ne žuri s pripremom hrane. I 'uljezi' David i Darko u kolibi u šumi muku muče s kišom, ali i sa svojim zadatkom izrade ognja. Ipak, uspješno su upalili vatru i bili jako ponosni na sebe! Na imanje je stigla i voditeljica Nikolina Pišek koja je željela doznati sve pikanterije. Dio kandidata poručio je kako je zadovoljan Rebeccinom vladavinom, a ona je otkrila: „Imenovanje Kikija za slugu je u jednu ruku kazna za njegovo loše vodstvo, ali mogu reći da dolje isto ništa ne radi, stalno neki problemi.“

Stiglo je vrijeme za izbor prvog duelista među slugama. Kandidati ne mogu glasati samo za Doroteju koja ima imunitet. Imena su napisali na papiriće, a zatim je Nikolina Pišek krenula i do štale. Obznanila je slugama da će netko od njih biti prvi duelist i otkrila da nakon glasanja obitelji najviše glasova imaju Jelena i Kiki. U isto vrijeme u kući vladala je žestoka rasprava. Naime, dobar dio kandidata već prije nekoliko dana odlučio je nominirati Jelenu pa su se Patrik, Magdalena i pobunili zbog ''izdaje''. „Ne znam samo, ako se mi već dan-dva dogovaramo da će biti tako, onda neka bude tako“, gunđao je Patrik. „Ne žele se zamjeriti Jeleni, a ona je najmanje vremena provodila s nama i među pokvarenijim je osobama“, dodala je i Magdalena.

S druge strane, Manuela i Nikolina nisu požalile što su svoj glas dale Fikretu, a ne Jeleni: „Baš me briga, ne zanima me. Naljutilo ih je... Neću uopće igrati takve igre i udovoljavati nekome zato što je napravljen dogovor. Emocije svoje i ono što ja osjećam da je ispravno moram staviti na prvo mjesto!“ Svoj glas za drugog duelista dale su i sluge – to je Fikret Kiki, najstariji kandidat. „Drago mi je, bit će teško tom drugom duelistu, borit ću se“, poručio je. Djevojke u kući su se osamile i ponovno započele razgovor o nominacijama. Magdalena je tražila objašnjenje zašto neki nisu nominirali Jelenu.

Iman i Magdalena Manuelu su prozvale dvoličnom, dodavši kako je nekidan pristala na dogovor, a onda ih ostavila na cjedilu: „Jedno kažeš, drugo napraviš!“ „I baš je moj glas presuđujući, je li? Ti mala jedna vještice!“ Manuela je vikala na Iman, „S tobom sam završila!“ Rebecca je stigla kod sluga kako bi dobila vodu za obitelj, no nije propustila priliku da dozna kako je protekao njihov dio glasanja. Priznali su joj da je to Kiki pa je odmah okupila obitelj u kući i sve im ispričala. „Ništa se nije dogodilo kako je trebalo, veliki peh i problem“, Patrik je komentirao. Manja se odmah bacila na nove kalkulacije pa je zajedno s Marijem i Emanuelom mozgala tko bi mogao biti drugi duelist.

„Ako se krenu izbacivati najjači farmeri, mi od idućeg tjedna smo zakinuti za jednu mušku radnu snagu tu na Farmi“, smatrao je Mario. Ostatak dana protekao je u izgradnji ograde i kopanju krumpira, a dio sluga bacio se na proizvodnju sira, što je također dio tjednog zadatka. 'Uljeze' Davida i Darka u poštanskom sandučiću iznenadile su novine, tzv. 'Farmerski glasnik' s najnovijim događajima na imanju, kojima oni trenutno ne mogu svjedočiti. Iznenadila su ih i imena novih sluga, a kazali su i kako sumnjaju da se Rebecca dobro snašla kao vođa. Što donosi novi dan na imanju, pokazat će nova epizoda Farme, sutra od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.