Mjesto za uživanje u vinu i stvaranje trajnih uspomena u srcu Dalmacije

Vinarija Vitis, smještena u slikovitom mjestu Lumbarda na otoku Korčuli, istinska je dragocjenost obitelji Cebalo. Ova obiteljska vinarija poznata je po svojim vrhunskim vinima i gostoljubivosti koja privlači ljubitelje vina iz svih krajeva svijeta. Njihova nagrađivana kolekcija obuhvaća vina grk, rosé i plavac mali, s tim da je grk najpopularnije vino, ističući se kao posebno snažno bijelo vino koje najbolje uspijeva upravo na otoku Korčuli.

Grk je autohtona sorta koja svoj uspjeh duguje specifičnim klimatskim i geološkim uvjetima Korčule. Njegov bogat okus i jedinstven karakter čine ga omiljenim izborom za one koji traže autentično iskustvo dalmatinskih vina. Vinarija Vitis, vođena strašću i predanošću obitelji Cebalo, nastoji očuvati i promicati ovu posebnu sortu, dok istovremeno proizvodi i ostale vrhunske etikete koje nadopunjuju njihovu ponudu.

Posjetitelji vinarije Vitis mogu uživati u nezaboravnom iskustvu degustacije vina i likera u opuštenoj i prijateljskoj atmosferi. Degustacije se odvijaju na terasi s prekrasnim pogledom na okolne vinograde, more i poluotok Pelješac. Uz vino, posjetitelji imaju priliku kušati domaće delicije koje savršeno prate okuse vina, stvarajući autentičan doživljaj mediteranske gastronomije.

Vinarija Vitis nije samo mjesto za uživanje u vinu, već i za stvaranje trajnih uspomena u srcu Dalmacije. Obitelj Cebalo s ponosom dijeli svoju strast prema vinu i gostoprimstvu s posjetiteljima, pružajući im priliku da osjete duh Korčule i uživaju u ljepotama ovog jedinstvenog otoka. Bilo da ste iskusni poznavatelj vina ili tek početnik u svijetu vina, Vinarija Vitis obećava iskustvo koje će vas inspirirati i ostaviti trajni dojam.

- Tradiciju vinarstva u našoj obitelji započeo je Mato Cebalo 1755. godine kada je u svojoj kući u podrumu otvorio točionicu vina. Od tada se naša obitelj neprestano bavi vinarstvom i vinogradarstvom. Tijekom Prvog i Drugog svjetskog rata, vino smo prodavali brodom u Dubrovnik, a kasnije, za vrijeme Jugoslavije, prodavalo se većim zadrugama na otoku. Tako je bilo sve dok je to funkcioniralo, sve do 2005. godine kada je moj tata, Stjepan Cebalo, zajedno s svojim ocem, sada nažalost pokojnim Bartulom Cebalom, odlučio napraviti naše prvo samostalno buteljirano vino. Već prve godine, vino je na analizi u Zagrebu, na Zavodu za vinarstvo, bilo visoko ocijenjeno i dobili smo rješenje za vrhunsko vino. Taj se niz nastavio sve do danas i nastojimo održati i unaprijediti kvalitetu. Naša je vinarija uređena tradicionalno; prirodni materijali su kamen i drvo, a otvori su nježno plave boje, koja je nekada bila zastupljena na otoku - kaže 26-godišnja Lucija Cebalo, voditeljica vinarije, ističući kako u sredini terase na kojoj održavaju degustacije nalazi se 40 godina staro stablo šipka koje svake godine krasi terasu dok cvjeta i kada sazrijevaju plodovi.

- Naša obitelj i vinarija nalaze se u Lumbardi. Lumbarda je bitna vinska destinacija u Hrvatskoj, a za sada sam jedina žena vinar u mjestu, no to se sigurno neće dugo zadržati jer interes mladih za grk samo raste. Grk je naš glavni proizvod. To je sada već dobro poznata starinska vinska sorta, takozvana grkinja, jer je biljka koja ima samo funkcionalne ženske cvjetove i ne oprašuje se samostalno. Po tome je specifična sorta, jer takvih sorti na cijelom svijetu ima oko 1 posto. Iz mog stajališta kao žene, smatram da je izazovno voditi vinariju. Jako je bitna dobra organizacija, potrebna je velika volja, a ja također imam veliku podršku i pomoć svoje obitelji, najviše roditelja Stjepana i Dinke Cebalo te svog partnera Luke Prižmića. Gosti u našoj vinariji dolaze sa svih strana svijeta. Uglavnom budu na otoku na odmoru, pa čuju od mještana ili vide na društvenim mrežama našu vinariju gdje nudimo degustacije vina i plate domaćeg pršuta i sireva. Gosti su stvarno oduševljeni zbog cijele priče koja prati grk i našu obitelj, a naravno i zbog vina. Nerijetko kao suvenir kući nose bocu ili dvije grka - govori Lucija Cebalo, dodajući kako je dobro vino proizvod svega onoga što oni jesu, tradicija i znanje koje se prenosi, suvremena tehnologija i puno vremena i ljubavi koje ulažu prije svega.

- Lumbarajsko polje je od iznimne važnosti i uveliko utječe na kvalitetu vina. U našem polju grk se uzgaja na pješčanoj zemlji još od 300 godina prije Krista. Osim dva različita grka, imamo još plavac mali, crno vino i rosé od plavca malog, te pošip. Definitivno bih svima preporučila da probaju grk. Njegov okus je vrlo specifičan i nezaboravan. Mineralan je s decentnim papreno slanim notama i završava s elegantnom gorčinom. Grk sadrži između 12 i 14 posto alkohola, što ga čini suhim vinom snažnog tijela i strukture, uz relativno skromne ukupne kiseline. Ova jedinstvena ravnoteža okusa čini ga idealnim pratiteljem raznim gastronomskim delicijama, od morskih plodova do tradicionalnih dalmatinskih specijaliteta. Ljubitelji vina cijene grk zbog njegove sposobnosti da očuva svježinu i izrazi terroir Lumbarajskog polja, što ga čini savršenim izborom za ljetne dane. Naša smo vina prodavali još do prije par godina lokalnim restoranima i vinotekama po otoku, ali smo morali obustaviti takvu vrstu prodaje kako bismo imali dovoljno vina za degustacije u našoj vinariji. Svake godine raste interes za vinskim degustacijama. Mojim dosadašnjim najvećim uspjehom smatram svoju trudnoću. Zvuči malo čudno, ali stvarno sam ponosna što sam do zadnjeg dana prije polaska u rodilište bila aktivna u vinogradu i sa plus 30 kg, zadnji dan ujutro sadila lumbarajske pomodorice, a poslijepodne išla u Dubrovnik u rodilište. To definitivno ne bih mogla da nije bilo mog Luke koji je bio uz mene - ističe Lucija Cebalo dodajući kako su sada ljeti stvarno zaposleni sa svih strana: apartmani, buteljiranje vina, a najviše naravno gosti u vinariji.

- Zimi vinarija za sada ne radi. Sve je nekako laganini, uglavnom smo u vinogradu ili oko maslina. Imamo oko 100 stabala maslina od kojih pravimo ulje koje kasnije gosti degustiraju s platama u vinariji. Svoju budućnost vidim u radu u polju, s vinom i s ljudima. Obožavam biti okružena raznim nacijama i kulturama. Za sada pričam tečno engleski i njemački, a u planu mi je naučiti i francuski jezik. Naš trud i rad tijekom godina su prepoznati. Godine 2021. dobili smo nagradu Travel and Hospitality Awards. Ove godine smo prepoznati i uvršteni na listu 10 najljepših europskih vinarija, zajedno s još dvije hrvatske vinarije - zaključuje Lucija Cebalo.

