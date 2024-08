Melina odbacila prezime Džinović, evo kako se bivša žena popularnog pjevača sada preziva

Razvod bosanskohercegovačkog folk pjevača Harisa Džinovića (72) i 30 godina mlađe dizajnerice Meline nakon 12 godina braka sve je uhvatio nespremne, a o njihovom krahu pisalo se mjesecima. Naime, Haris je u nekoliko navrata otvoreno govorio o razlazu od bivše supruge, s kojom ima dvoje djece - sina Kana i kćer Đinu. Oni su s ocem nastavili živjeti u raskošnoj vili na Senjaku, dok je Melina obiteljski dom napustila još prije godinu dana. No kuća nije jedino što je 42-godišnja plavuša napustila.

Kako izvještava srpski Blic, Melina je nakon razvoda od Harisa odbacila prezime Džinović i vratila svoje djevojačko - Galić. Na taj način dizajnerica je prekinula još jednu povezanost s bivšim suprugom, o kojem je nekad pričala samo pozitivno: - I dalje mi je najdraže što sam supruga Harisa Džinovića iz više razloga. Upravo je on taj koji je omogućio da moj brend bude tu gdje je sada. S obzirom na to da sam brzopleta prilikom donošenja poslovnih odluka i nemam životno iskustvo koje Haris posjeduje, skoro sve moje poslovne odluke donio je, na moju veliku sreću, upravo on - poručila je tada.

GALERIJA: FOTO Veličanstveni prizori iz Dugopolja! Marko Perković Thompson bacio publiku u trans

Podsjetimo, nedavno je otkriveno i gdje Melina živi. Srpski Blic piše kako je Melina poslije odlaska iz raskošne kuće na Senjaku, neko vrijeme živjela u jednom hotelu u Beogradu. Upravo je ondje jednom prilikom uhvatila, kako kažu, ekipa "Paparazzo lova", a dok je sve vrijeme djelovala poprilično neraspoloženo.

VEZANI ČLANCI:

Nekoliko tjedana kasnije, modna kreatorica snimljena je u Novom Beogradu, gdje navodno živi u jednoj tamošnjoj zgradi, piše također Blic. Melinu su tada pratili u stopu te otkrili kako je u tom stanu posjećuje kćer Đina, s kojom je kasnije otišla i do centra grada. Potom je svoju nasljednicu ostavila na jednoj adresi i kasnije se uputila kod frizera. Melina se, među ostalim, skriva od javnosti, a svoj razvod još uvijek nije prokomentirala.

Međutim, oglasio se njezin bivši suprug Haris, koji tvrdi kako je spreman za novu ljubav nakon 22 godine braka s Melinom. - Ja sam sada slobodan muškarac. Emotivno dostupan, a na mene ostavljaju dojam lijepe i pametne žene, nema ih previše! Mora biti normalna. Mora imati savjest, da ima toleranciju, da bude radna. Ljubav može biti i dodir ruke, i kad se završi u krevetu... Žene moraju imati stav! Svi ljudi bi trebali imati stav - kazao je za srpsku televiziju "Prva".

VIDEO: Drama na koncertu Jelene Rozge! Dogodilo joj se ono najgore, a obožavatelji su je brzo spasili