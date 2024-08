Martina iz 'Ljubav je na selu' progovorila o vjenčanju: 'Bit će kad popravim zube'

Martina Bede, bivša sudionica showa 'Ljubav je na selu', svoju sreću pronašla je nakon pojavljivanja u toj emisiji. Farmer Siniša, kod kojeg je bila na farmi, postao je prošlost, a Martina se u međuvremenu zaručila za Ivana s kojim najavljuje skorašnje vjenčanje. Otkrila je i zašto se ono nije već dogodilo.

- Malo su nam sada bitnije neke druge stvari. Posao srediti, kao i ostale sitnice. Trenutačno živimo u Ivanić-Gradu i tu nam je stvarno dobro, sad smo tu skoro dvije godine - počela je Bede u razgovoru za RTL.hr te priznala da su vjenčanje, između ostalog, odgodili i zbog njezinog nezadovoljstva zubima: - Kada skupim novac, a to će biti uskoro, stavit ću zubni aparatić. Trošak je otprilike 3000 eura, a na informativnom razgovoru rekli su mi kako bi se to moglo ispraviti kroz godinu dana. Kad se to dogodi, onda ćemo imati vjenčanje - zaključila je.

GALERIJA: Omiljena serija u Hrvata uskoro se vraća s novim intrigama, ali i emotivnim trenucima i dramatičnim pričama

Naime, pored estetskih razloga Martina ističe kako joj je prioritet zdravlje, a budući da joj je zagriz postao nepodnošljiv ispravljanjem zubiju olakšat će si svakodnevicu. Inače, ona i zaručnik ovo su ljeto proveli u Sukošanu, dok preko godine radi u kafiću u Ivanić-Gradu. Iako to nije njezin grad, tamo se osjeća kao kod kuće, a zajedno s Ivanom u okolici planira organizirati i vjenčanje koje će, kako kaže, imati oko stotinjak uzvanika.

Podsjetimo, Martina se krajem prošle godine zaručila za svog partnera Ivana s kojim živi u Ivanić-Gradu gdje se zaposlila u jednom kafiću.Video prosidbe podijelila je s pratiteljima na TikToku, a Ivan u je zaprosio kada su posjetili Božićnu priču obitelji Salaj u Čazmi. Otkrila je i kako su se njih dvoje upoznali.

VEZANI ČLANCI:

"Upoznali smo se na TikToku, uključila sam se u njegov live prijenos i tu smo počeli stvarati kontakt. U vezi smo već neko vrijeme, preselila sam se kod njega u Ivanić-Grad. Tu sam se i zaposlila u kafiću. Lijepo nam je", ispričala je jednom prilikom.

Gotovo svakodnevno na društvenim mrežama objavljuje fotke s Ivanom, a mnogi su na njezinom TikToku primijetili veliku novost. Naime, iako je u showu ova bivša kandidatkinja zaintrigirala izgledom i velikim umjetnim trepavicama - čini se da ih više ne nosi tako često. Iako nije potpuno odustala od svog zaštitnog znaka, čini se da Martina polako počinje sve više prihvaćati svoj prirodan izgled.

Bede je ranije komentirala kako funkcioniraju njene umjetne trepavice. - Moje trepavice zapravo nisu tolika tajna, kupim ih u drogeriji i sama si ih lijepim, nisu nadograđene trajno. Volim imati tako dugačke trepavice, mislim da su mi oči tako ljepše i one su moj zaštitni znak - kazala je te dodala da ne postoji neki poseban nekakav poseban tretman za održavanje takvih trepavica.

U velikom finalu 15. sezone showa 'Ljubav je na selu' zaljubili su se natjecateljica Martina Bede i farmer Siniša Marković, a iako su u završnoj emisiji najavili i vjenčanje njihova ljubav nije opstala nakon showa. Martina i Siniša proveli su neko vrijeme skupa, no na kraju su ipak odlučili krenuti dalje odvojenim putevima.

VIDEO: Drama na koncertu Jelen Rozge! Dogodilo joj se ono najgore, a obožavatelji su je brzo spasili