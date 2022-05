Meghan Markle odala počast žrtvama masakra i izazvala burne reakcije: 'Ovo je odvratno, bezdušna si'

Meghan Markle (40) odala je počast žrtvama nedavne pucnjave u Teksasu posjetom spomen obilježju nedaleko od škole u kojoj se masakr dogodio te izazvala lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama.

Vojvotkinja od Sussexa koja s obitelji živi u Kaliforniji posjetila je improvizirani spomenik ispred zgrade suda okruga Uvalde i društveni centar. U pratnji je bio šef njezinog sigurnosnog tima Alberto Alvarez, a Meghan je donijela dva paketa sendviča, piće i deserte za davatelje krvi te je položila cvijeća.

- Nije željela da itko zna tko je ona- rekao je za Daily Mail jedan od volontera koji tamo radi.

- Meghan je htjela osobno izraziti sućut i dati podršku zajednici koja proživljava nezamislivu tugu"- rekao je za People njezin glasnogovornik. Tijekom posjeta nije se obraćala novinarima, a nije poznato jesu li Meghan pratile kamere Netflixa i snimateljska ekipa koja je zadužena za projekt snimanja realityja.

Njezin nenajavljeni posjet iznenadio je malu zajednicu koja se nalazi oko 120 kilometara od grada San Antonija, a nakon što se tamo zadržala nekoliko sati u Kaliforniju se vratila privatnim avionom.

Markle je stigla u Teksas nakon vijesti da je njezin otac Thomas Markle (77) doživio teški moždani udar te se oporavlja u bolnici koja se nalazi na samo nekoliko sati vožnje od Montecita gdje živi s Harryjem i njihovom djecom. Svi se pitaju hoće li odbjegla vojvotkinja posjetiti oca zbog čega se našla na udaru javnosti.

''Ovo je krajnje odvratno'', ''Bezdušna si kao i tvoj PR tim'', ''Navikla sam na njene loše PR poteze, ali ovo me jako ljuti'', ''Ovo nije odavanje počasti već gluma za okupljene fotografe'', ''Letjela si u Teksas, ali ne i do svog oca, sramota'', ''Putovala je samo kako bi se fotografirala, jadno'', samo je dio komentara. Kritike na račun vojvotkinje iznijela je i zvijezda serije ''Odd Mom Out'' Jill Kargman.

- Ovo zvuči šuplje i djeluje oportunistički. Mislila sam da je odstupila zbog privatnosti? Korištenje mrtve djece za fotografiranje nije privlačenje pažnje na tragediju, već privlačenje pažnje na njezinu očitu potrebu da bude naša princeza iz naroda. Ne, hvala- poručila je Jill.