Matija Dedić i Neli magičnim koncertom oduševili Korčulu

U moru vrhunskih i raznovrsnih koncerata ovog ljeta u Korčuli, prošlog se tjedna istaknuo onaj jedan koji je očarao brojnu publiku na Trgu sv. Marka ispred korčulanske katedrale. Poznati hrvatski jazz pijanist i skladatelj Matija Dedić oduševio je okupljene, a poseban pljesak dobila je njegova gošća Neli Georgijevska Šestanović, Korčulanka baršunastog glasa koja je s Dedićem po prvi put uživo izvela autorsku pjesmu Vrime i to pred domaćom publikom, nekoliko metara od rodne kuće.

„Snovi se zaista ostvaruju“, zaključila je uzbuđeno korčulanska Norah Jones, nadimak kojeg je Neli dobila prvenstveno zbog baršunastog glasa, smirene i iskrene interpretacije, ali i vrhunskih vokalnih sposobnosti u kojima se čuje 20 godina pjevačkog iskustva. Kao glazbeno nadareno dijete, ni sanjala nije da će jednog dana nastupati gotovo ispred kuće, pred domaćom publikom koja će je koncentrirano slušati i podržati s ponosom, javlja Dubrovački vjesnik.

Čarobnu glazbenu večer u organizaciji Centra za kulturu Korčula, na prepunom trgu u središtu korčulanske jezgre, virtuoz Matija Dedić zaokružio je gošćom, jedinom na njegovom koncertu. Svirao je fantastično, u svom stilu, improvizirajući nježno i s puno dinamike, pretvarajući na velikom koncertnom klaviru najveće Arsenove hitove u poletne jazz skladbe s prizvukom maestrala koji je začudno puhao te večeri. I ne samo Arsenove, našli su se i drugi velikani hrvatske estrade na Matijinom repertoaru poput Gibonnija i Olivera, a nije se libio ni svjetskih hitova. Zvuk je bio fantastičan zahvaljujući Ratku Kalogjeri, a Petrof Mistral na kojem je svirao nikad nije zvučao bolje. Među zaista brojnom publikom primijetili smo mnoga domaća lica, Neline prijatelje, članove obitelji, susjede, poznanike, sugrađane... Svi si oni došli podržati svoju korčulansku Norah Jones koju nije bilo strah slijediti svoje snove.

Kad je stala kraj klavira, praćena ohrabrujućim Matijinim smiješkom, u elegantnoj crnoj haljini za nastup, činilo se kao da je tamo, na toj kamenoj pozornici, oduvijek. Trg sv. Marka tijekom djetinjstva Neli je često maštajući pretvarala u najveće svjetske pozornice, a sad je preko noći mašta postala stvarnost otkrivajući potencijal ovog jazz dvojca.

Suradnja i prijateljstvo Neli i Matiju veže već desetak godina. Nastalo je spontano, možda bolje reći slučajno kad je Neli na Facebooku objavila „blind“ audiciju svog nastupa na pjevačkom show-u The Voice. Među pozitivnim komentarima našao se i Matijin, svidjelo mu se kako Neli pjeva pa joj je ponudio suradnju, bez posrednika i veza. U lipnju 2022. godine izlazi njihova prva autorska pjesma, jazz, dalmatinska, pop šansona Vrime pod etiketom Aquarius Recordsa koju su prvi put uživo izveli na koncertu. Budući da se često vrti na domaćin radijskim postajama, pogotovo na Radiju Korčuli, Vrime je postao pravi ljetni hit, a izvedba uživo nije razočarala, dapače.

Osim autorske pjesme, Neli i Matija zajedno su izveli nekoliko popularnih jazz standarda poput Besame mucho, Moon river, Fly me to the moon i fantastičnu Gibonnijevu Temperu (Ispod moga pramca), ali publika je htjela još.

Nakon kratkog dogovora, odlučili su se na pjevački zahtjevnu pjesmu Laure Pausini Di Sole e d‘Azzuro koju nisu prije nastupa niti isprobali.

„Skužili smo da oboje volimo tu pjesmu. Ne, nismo je probali, potpisat ću to i kod javnog bilježnika“, nasmijao je Matija publiku, a onda je Neli, savršenim coverom pjesme i rasplakala. Iako je u Korčuli vrhunac turističke sezone i starogradska jezgra vrvi turistima, dok je pjevala na trgu je vladala potpuna tišina, a izvedba se očito svidjela i zvoniku koji se kratkom zvonjavom, spontano i slučajno, pridružio na samom kraju.

„Bila sam nervozna, nije lako pjevati s genijem i to pred vlastitom publikom. No, rekla sam sama sebi kako mjesta za tremu nema, sad je taj lijepi moment kojeg sam dugo sanjala, prepustila sam pjesmi da me vodi, osim što mi je vjetar malo sušio glas“, kroz smijeh zadovoljno je ispričala Neli za Dubrovački vjesnik ističući kako je prijateljsko-glazbena veza s Matijom nakon koncerta još čvršća te kako je želja za daljnjom suradnjom obostrana.

Nakon vrlo uspješnog singla Vrime u suradnji s Matijom Dedićem, korčulanska Norah Jones nedavno je pod izdavačkom kućom Aquarius Records izdala i drugi singl simboličnog naziva Ocean u suradnji sa saksofonistom i ex pjevačem Daleke Obale Jakšom Jordesom, također pod izdavačkom kućom Aquarius Records, a uskoro će svjetlo dana ugledati i treći singl Oblak.

Plan je izdati EP, odnosno četiri pjesme za Aquarius Records, a onda, nada se Neli, i cijeli album.