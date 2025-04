Jole iskreno o supruzi i obitelji: 'Kći i ja imamo otvoren odnos, upoznao sam joj i dečka'

Popularni splitski glazbenik Joško Čagalj Jole poznat je po tome da ne svira za Božić i Uskrs, nego blagdane provodi s obitelji - suprogom Anom i njihovo četvero djece - Ivom, Emom, Tijom i Ivanom Lukom. Jole je u razgovoru za Story govorio o obitelji i značaju Uskrsa. Više od 30 godina na Veliki petak nosi križ u Zagvozdu, a tu čast propustio je samo jednom.

- Moj je otac to radio davno prije mene pa sam nastavio tu tradiciju. Sada nosimo moja braća i ja i to mi je posebno značajno. Samo sam jedan Veliki petak propustio u zadnjih 40 godina, i to kada sam morao letjeti u Australiju, gdje sam imao koncert. Osjećao sam se prazno kao vreća, ja u avionu 30 sati, a svi moji u Splitu i Zagvozdu. Ali eto, to je bila iznimka, nikad ne znaš kako će se stvari posložiti, rekao je i otkrio što se jede u njegovoj obitelji za blagdan.

- Na Veliki petak tradicionalno jedemo bakalar, iako ga kao dijete nisam volio. Tako je danas i s mojom djecom pa im pripremimo nešto što im je draže za pojesti, ali svi postimo. Na Uskrs isto tako tradicionalno, počevši od juhe, pršuta, sira pa neko meso, peka… Moj otac posebno voli društvo i zajednički stol, a i takvi nam dani svima ispune srca, rekao je Jole. Njegova najstarija kći Iva je maturantica, a na društvenim mrežama prati je čak 90 tisuća ljudi. Jole je rekao da mu je vrijeme proletjelo.

- Evo kao da smo se jučer tucali jajima, a danas već ide na fakultet. Tako da je istinita ona stara izreka: 'Po djeci ćeš vidjeti kako vrijeme leti'. Zato svaki slobodan trenutak koristim da budem uz obitelj. Rijetko se dogodi, pogotovo dok su bili manji, da izađem iz kuće, a da djeca nisu legla. Igrali bismo se pa bi oprali zubiće i izmolili Anđela, i tek bih tada mogao miran izaći iz kuće. Žao mi je što ide, ali to je dio života i ne opterećujem se previše.

Uvijek je 'tupim', kao što i mene moji roditelji dan- danas, da polako vozi, obuče potkošulju, ne ide van mokre kose i pazi se luđaka. Ide studirati u Zagreb, zanimaju je ekonomija i menadžment, a supruga i ja apsolutna smo joj podrška. Posao me često vodi do Zagreba pa ćemo se viđati i zato mi je malo lakše. Mislim da je važno da se osamostali, nauči brinuti za sebe i vidi kako je živjeti samostalno, da sama kuha, čisti… To je isto jedan dio putovanja kroz život, ne možeš uvijek biti uz mamu i tatu, rekao je Jole i dodao da je kćeri uvijek podrška, a upoznao je i njenog dečka.

- Imamo otvoren odnos, puno pričamo. Uvijek smo im objašnjavali da smo im mama i ja prijatelji i da im želimo najbolje. Tako je Iva došla i rekla da se pojavio jedan dečko u njenom životu. Bili smo na piću u Zagrebu, došao je i nekoliko puta u Split. Već ga doživljavamo kao dio obitelji. Dečko je dobar, pristojan, pametan. Ako je ona sretna, i ja sam. Želim im svima da su sretni i zdravi, kazao je glazbenik koji i dalje uživa u glazbi u nastupima. Nikad dosad nije otkazao nastup zbog bolesti, a pjevat će, kaže, dok ga god ljudi žele vidjeti.