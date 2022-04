'Bilo me sram tko je predstavljao moju struku dok sam ja stagnirao. Bio sam pun kompleksa'

Rođen je 6. lipnja u Puli. I dan danas rado se sjeća djetinjstva u Raši, koja je u to vrijeme, kaže, izgledala kao neko sicilijansko mjesto. Bio je živo dijete.



"Popeti se na najviše stablo ili stijenu, skakati u more s nevjerojatno opasnih stijena, sa sedam, osam metara visine. Jedna stijena, pa druga, i tek onda padaš u more. Bilo je nesretnih slučajeva i jedna pogibija, jer postoji samo jedan mali usjek koji moraš pogoditi kako bi upao u more. Na glazbeni talent prvo su me upozoravali drugi, jer sam kao mladić volio pjevati, sa svojim tetama i u crkvi. Stariji dečki bi mi govorili - Maks, ajde s nama - i tražili su da nešto otpjevam. Jedanput je padala kiša u osnovnoj školi, javili su da profesor neće doći, pa me cijeli razred nagovarao da pjevam. Uzeo sam mapu za likovni, glumio da sviram gitaru i izvodio Hendrixa, Deep Purple, a capella."