Martha Stewart nije zadovoljna dokumentarcem koji je Netflix pripremio o njoj: 'Snimili su me iz najružnijeg kuta'

Martha Stewart (83) komentirala je dokumentarac koji je streaming platforma Netflix snimila o njezinom životu i otkrila da baš nije zadovoljna s time kako je prikazana. U intervjuu za New York Times, TV zvijezda, spisateljica i poslovna žena kritizirala je dokumentarac naziva "Martha" koji je režirao R. J. Cutler. Martha je rekla da je redatelj imao "potpuni pristup" njezinoj arhivi, ali je "koristio stvarno vrlo malo", što je nazvala šokantnim. "One posljednje scene u kojima izgledam kao usamljena starica koja pogrbljena hoda po vrtu? Ajme! Rekla sam mu da ih ukloni i on je to odbio. Mrzim te posljednje scene", rekla je, pa objasnila zašto u toj sceni izgleda pogrbljeno i šepa. Kaže da joj je tada pukla Ahilova tetiva.

"Morala sam na groznu operaciju. Malo sam šepala. Ali opet, on čak ni ne spominje to", rekla je. Martha je također rekla da je redatelj upotrijebio neke njezine nimalo laskave snimke. "Imao je tri kamere na meni. I on odlučuje koristiti najružniji kut. Rekla sam mu: 'Nemoj koristiti taj kut. Nije najljepši. Imaš tri kamere. Koristi drugi kut.' On to nije htio promijeniti", rekla je te dodala da joj se ne sviđa niti to što u filmu većinu vremena zauzima njezino suđenje iz 2004. i zatvorsku kaznu zbog laganja vladi o prodaji dionica.

"Nije bilo tako važno. Suđenje i zatvor bili su samo dvije godine u mojih 83. Smatrala sam to odmorom, da vam iskreno kažem", ispričala je. Još jedna bolna točka za Marthu bila je loša glazba u dokumentarcu. I za to je prigovorila redatelju. Rekla mu je da želi rap glazbu, a on je odabrao onu koja, kako kaže, nema nikakve veze s njom.

Podsjetimo, TV zvijezda nedavno je šokirala izjavom tijekom gostovanja u podcastu komičarke i voditeljice Chelseae Handler, te je tamo pričala o svom ljubavnom životu. Otkrila je da ju najviše privlače muževi njenih prijateljica. Stewart je kazala kako ima popis muškaraca s kojima bi htjela izlaziti, no mora čekati da njene prijateljice umru. "Posljednjih mjesec dana sam imala dvije 'simpatije', što je stvarno dobro za mene. Ali pokazalo se da je jedan od njih oženjen majkom nekih mojih prijatelja... Ali je tako privlačan" rekla je Martha.

Stewart je ipak pojasnila da nikada nije zapravo bila 'razaračica domova', iako je imala prilike, a kada joj je Chelsea rekla da su veze u kojima su njene prijateljice možda privremene, ova poslovna žena, spisateljica i TV zvijezda ju je šokirala izjavom.

"Ili će možda umrijeti! Uvijek mislim: 'O, Bože, nije li ta osoba jednostavno mogla umrijeti?'' kazala je te dodala da ne želi "bolnu smrt" prijateljicama.

