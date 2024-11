Ida Prester otkrila: 'Veza s gay muškarcem za mene je bila trauma i udar na ego'

Glazbenica i voditeljica Ida Prester gostovala je podcastu Samo Laka, kojeg vodi njen kolega Elvir Laković Laka. Ida je u opuštenom razgovoru govorila o karijeri, ali i privatnom životu. Laki je otkrila kako je pjesmu "Moj dečko je gej" napisala inspirirana bivšim dečkom koji je stvarno bio gay.

- Bila sam s puno gayeva, pa sigurno barem tri-četiri koje su kroz vezu sa mnom skužili da su gay. Može to o meni dosta govoriti. Možda sam ih baš ja usmjerila. Ovaj dečko kojem je posvećena pjesma "Moj dečko je gej" mi je i dan danas zahvalan. Rekao mi je "kako si ti to znala?". Pazite, ja sam napisala pjesmu i on je tek osam godina nakon toga shvatio da je stvarno gay. Ali u super smo odnosima, kazala je Ida i dodala da joj je to bila velika trauma i udar na ego.

- Kreneš s nekim u koga si zaljubljeni, on je kao zaljubljen u tebe. Ti onda napišeš pjesmu i riješiš se te traume. Kasnije su mi se počeli mi javljati ljudi s istim pričama Skoro svaka žena imala je neku takvu epizodu da se zaljubila u gaya, rekla je Ida.

Ida ima puno obožavatelja na društvenim mrežama, a povremeno joj na profile zalutaju i neki koji je vrijeđaju. Nedavno je tako objavila komentar na gnjusnu poruku jednog muškarca.

GALERIJA: Evo kako 26 godina mlađi suprug naše glumice izgleda na nogometnom terenu

Naime, Zagrepčanka je na Instagram profilu na zahtjev fanova objavila video u kojem otkriva tajnu svojih srebrnih čizmi, a jedan nepoznati muškarac iz čistog mira joj je uputio užasnu uvredu. - Jel ovo ona sparušena spodoba što dr** za ljudska prava? - napisao je i zgrozio sve koji su komentar vidjeli. Ida se tim povodom odlučila danas oglasiti i poručiti svojim mnogobrojnim pratiteljima da ne obraćaju pažnju na ružne riječi.

Svoje obraćanje započela je: - Zanimljiv fenomen. Hejteri će ženu prvo pokušat napast na temelju fizičkog izgleda, tu smo najosjetljivije, pretpostavlja se. Ako si krupnija, onda si debela krava ili krmača. A meni vec ne znam koji put pišu - sparušena. To je valjda neki pogrdan izraz za mršavije zene. Sparušena spodoba. Kakva god da si, naći će ti soft spot - piše Prester pa nastavlja: - A i nastavak komentara je indikativan. Bavit se ljudskim pravima danas je uvreda sama po sebi, pokazivanje slabosti, nastranosti, budala neka.. - kazala je ljutito aktivistica.

VEZANI ČLANCI:

Osvrnula se i na današnja vremena: - U čudnim vremenima živimo. Opsesije izgledom, statusom, samima sobom. Ljubaznost, briga za druge, iskrenost.. sve to više nije kul, često je predmet poruge, vidim i na tuđim profilima, kod svih ljudi koji se trude nešto promijeniti, veliko ili malo. Ne treba na to trošiti vrijeme, samo se fokusirati na svoj cilj - primijetila je, a zatim poručila: - Pišem ovo da samu sebe malo dignem, koji put me dočeka nespremnu. Nek nas ovakvi komentari motiviraju da budemo jos glasniji i strastveniji prema svemu što radimo. Ima jos puno energije i ideja u ovim nasim sparušenim tijelima - zaključila je pjevačica benda Lollobrigida.