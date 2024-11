Marko Tolja: 'Nisam nikada bio na satu pjevanja, sve što znam o glazbi sam naučio slušajući pjevače koje volim'

Gostujući u emisiji TOP DAY kod Barbare Kolar na TOP RADIJU, Marko Tolja otkrio je sve detalje o svom omiljenom predbožićnom eventu Sinatrovo by Marko Tolja, do kojega nas dijeli još točno mjesec dana. Ovaj jedinstveni koncert, posvećen legendarnom Franku Sinatri i glazbenicima zlatnog doba Hollywooda, održat će se 14. prosinca u Stil Eventu, a karata gotovo da više i nema.

I ove će se godine na Sinatrovu očekivano čuti neizostavni evergreeni poput „My Way“, „Strangers in the Night“, „New York, New York“ i „Fly Me to the Moon“, ali Marko Tolja je otkrio što je još pripremio za ljubitelje dobre glazbe:

„Mi na Sinatrovu pjevamo zapravo njegove pjesme, ali i pjesme njegovih kolega iz toga razdoblja, pa čak i nekih novih. Dakle, krećemo uvijek sa Sinatrom, pa bude tu malo i Deana Martina, Sammy Davis Jr., bude tu i Nat King Cole, a onda kako koncert ide prema kraju, tako malo dižemo atmosferu i malo se odmičemo od tih 50-ih i 60-ih, pa krećemo u funk, pa bude tu i Stevie Wonder, pa bude tu i Ray Charles. Bit će svega. Ove godine smo još malo modernizirali kraj koncerta, jer smo shvatili da to na kraju ispadne prava fešturina“, najavio je Tolja, dodajući da će ove godine koncert imati i mali blok njegovih pjesama.

„Sinatrovo okuplja različitu publiku, onu koja voli isključivo Sinatrine pjesme i takvu vrstu glazbe, ali okuplja i moju publiku koja voli moje pjesme. Tako da na svakom koncertu imam jedan mali blok svojih pjesama, i to sam zapravo počeo raditi nedavno“, dodao je.

„Prije i poslije našeg koncerta bit će DJ koji će do ranih jutarnjih sati držati atmosferu, tako da stvarno ove godine planiramo napraviti baš jedan dobar subotnji izlazak“, istaknuo je Tolja.

Na pitanje slušatelja gdje nastupa za Novu godinu, Tolja je otkrio: „Doček ne radim, zato što do dočeka od današnjeg dana mislim da imam 23 koncerta. Mislim da jedan, dva ili tri dana čak imam po dva koncerta na dan“, izjavio je Tolja, pa nastavio: „Bit će meni veseli prosinac, jer ja sam u Hrvatskoj kao Mariah Carey, odledim se, jer tko će pjevati američke božićne pjesme – naravno Marko Tolja.“

Na pitanje koje su sličnosti između njega i glazbenog mu idola Franka Sinatre, Tolja je uz osmijeh odgovorio: „Mi imamo plave oči, ja isto imam talijansku krv, meni je nono pokojni bio Talijan i on je puno bolje pjevao od mene. To su jedine sličnosti, ali i jednaka strast za glazbom i ljubav prema glazbi. On je jako brinuo o svakom detalju, makar nije bio glazbeno školovan. Sve je radio na feeling, i taj feeling je bio nepogrešiv. Nije ga prevario nikada.“

„I ja volim viski, to nas isto povezuje, jako volim tu vrstu pića i konzumiram ju često, ali nemam problema“, poručio je šaljivo Marko.

Barbara Kolar ga je upitala: „Ako je to džentlmensko piće, daj mi reci koliko je zapravo danas uopće prisutno džentlmenstvo?“ Marko je odgovorio: „Ja nastojim biti džentlmen, nastojim paziti na te neke detalje. Što onda sam doživio čak da neki današnji ljudi doživljavaju to kao smiješno ili znaš, ono kad recimo otvoriš ženi vrata ili kad pridržiš kaput. Mene ljudi jako često pitaju: ‘Zašto si ti na tim nastupima uvijek u odijelu i kravati?’ Mislim da je to isto jedna vrsta džentlmenstva, gdje ja kroz tu moju odjeću izražavam poštovanje prema publici, prema prostoru u kojem sviram i pjevam... i to je možda nešto iz tih minulih dana što se više ne događa...”

Za kraj, Tolja je prokomentirao svoj glazbeni put: „Ja sam jedan od onih koji nije nikada u životu bio na niti jednom satu pjevanja. Ne znam tehnike pjevanja. Jednostavno sam se rodio i počeo pjevati, sve što sam naučio u pjevanju sam zapravo naučio slušajući pjevače koji volim, a to su Sinatra i Oliver i tako dalje. Znači eto, tako sam naučio pjevati.“

„Što se tiče karijere... Onda je tu jako puno rada, truda, neodustajanja. Ovi mladi pjevači jako brzo odustaju, to sam primijetio, jer su navikli sve imati instant, kao na društvenim mrežama i svugdje, od kada su se rodili sve je instant i onda misle da ako snime jednu pjesmu i pojave se jednom na televiziji da je to to. Nije baš, evo ja sam tu već 18-19 godina profesionalno u ovome i velike su oscilacije, veliki su padovi, veliko onda i dizanje, ali treba jako puno raditi i biti ustrajan. I treba se posvetiti po mome mišljenju, sto posto u to. Ne možeš malo pjevušiti sa strane i misliti da ćeš imati pjevačku karijeru...“, zaključio je.

Marko Tolja, jedan od najboljih vokala naših prostora, uz svoj fantastičan bend Septet zasigurno će ljubiteljima zlatnog doba Hollywooda prištiti nezaboravnu večer punu glamura, elegancije i sjajnih glazbenih emocija.

