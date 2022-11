Marko Pecotić Peco razbacao se na plesnom podiju, snimku prokomentirala i njegova Silvia

Glazbenik Marko Pecotić Peco (44) ovog je vikenda imao nekoliko nastupa. Prvo je otvorio Advent na splitskim Prokurativama sa svojom odabranicom Silvijom Dvornik. Par je pjevao uglavnom poznate ljubavne pjesme, a publika je, sudeći po atmosferi, njihovim nastupom bila oduševljena. Nakon ovog nastupa, Marko je zapjevao na jednom vjenčanju na Hvaru. Peco se ovim nastupom pohvalio i na Instagramu te objavio snimku na kojoj se vidi kako ga je ponijela atmosfera.

Pjevač je uživao s uzvanicima, a posebno su se istaknuli njegovi plesni pokreti na podiju.

- Samo dance! Izbaci sve! Maratonski pir... Ali nema predaje - napisao je pored snimke koju je podijelio. Snimku je komentirala i Silvia, koja je ostavila emoji sa srcima u očima i emotikonom pljeska.

Podsjetimo, splitski glazbenik prošlog se mjeseca našao u središtu pažnje nakon što je priznao da se zaljubio u kolegicu Silviju Dvornik te da će se razvesti od supruge Irene. Vijest o ovom razvodu mnoge je šokirala, jer su Marko i Irena slovili kao skladan par.

- Istina je da imam novu osobu i novu ljubav, razlozi za razvod su prestanak jedne ljubavi i vjerovanje u novu, kao i novi početak, vrijeme će pokazati što će biti, a o novoj osobi... to moram pričati s njom da vidim slaže li se da to bude službeno, bez obzira na to što je i s druge strane to riješeno - priznao je Peco tada za Slobodnu Dalmaciju. Zanimljivo je i da su se njegova uskoro bivša supruga Irena i sadašnja odabranica Silvia nerijetko družile, a pjevača su zajedno bodrile i tijekom maratona na splitskoj rivi prije dvije godine.

