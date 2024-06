Makarski kantautor izdao novi album: 'Ponosan sam jer sam okupio vrhunske glazbenike'

Makarski kantautor Ivica Vučko ovih je dana predstavio svoj novi album "Čuvar ptica". Premda je prošli album izdao za Croatiju Records, ovaj je, kaže Ivica, odlučio samostalno izdati.

- Sve moje pjesme su moje obiteljsko blago, i shvatio sam da ne želim dati drugome da ima prava na njih pod sramotnim uvjetima. Stoga sam album samostalno izdao, priča nam Vučko, iza kojeg stoje projekti Psihopolis i Zwouk. Ovaj album izdao je pod svojim imenom i dao svima da preslušaju na mom Youtube kanalu.

- Sve su to moji projekti, a ovaj album sam izdao pod mojim imenom jer mi je nekako bilo logičnije. Ponosan sam jer sam okupio vrhunske glazbenike. Počeli smo u vrijeme korone i uspio sam doći do ljudi koji nastupaju na velikim pozornicama. Tu je Nenad Gajin koji svira sa Zaz, pa Arie Den Boer, član Metropol Orchestra, i naš Yogi Lonich. Svi su oni bili dostupni i voljni da sviraju sa mnom. Centrala je bila kod Dejana Vučkovića koji sa mnom potpisuje produkciju. Snimali smo u Makarskoj, Amsterdamu, Beogradu, Makedoniji, Zagrebu, Parizu... To su blagodati interneta, kaže Vučko kojem je na albumu sviralo dvadesetak ljudi.

- Zanimljive su kombinacije. Uspio sam spojiti Nenada Gajina i Dadu Rakića iz Splita. Yogija Lonicha sam otkrio slučajno, kad sam vidio video na Facebooku na kojem svira s cvrčcima na Hvaru. tek poslije sam shvatio da je on faca koji je svirao s Chrisom Cornellom. Inače, svaka pjesma na albumu je kao kratki film, pa sam kasnije odlučio i da to grafički popratimo. Moram se zahvaliti moram prijatelju ALeksandru Jankoviću, koji je grafički mag, istaknuo je Vučko. Na albumu se čuje zvuk 80-ih, poput pjesama Haustora i EKV-a.

- Ja sam iz te generacije. Naravno, volio sam te bendove, možda smo slušali iste stvari, pa smo imali jednake utjecaje. Mladenovića sam znao, a s Rundekom sam imao kontakte u Parizu,čak sam zamalo i svirao u njegovom bendu. . Ima tu par stvari koje su nastale osamdesetih godina tako da imaju taj vibe. Kada sam odlučio snimiti ovaj album s mojim prijateljem i producentom Dejanom Vučkovićem, od 20 demo snimki izabrali smo 12 koje smo odlučili staviti na album. Ove pjesme su poput mog obiteljskog nakita kojeg sam dugo čuvao. Kad sam ih odlučio snimiti mogao sam i promijeniti neke detalje, no ostao je taj prizvuk 80-ih, veli Vučko.

Zanimljivo je da se na albumu nalazi i jedan instrumental, i to aktualnog naziva "Palestina".

- Prva verzija "Palestine" nastala je na drugom albumu grupe Psihopolis kojeg nisam htio objaviti jer nisam bio zadovoljan zvukom. Ideja je da se pjeva samo uživo na koncertima, a instrumentalna varijanta me spojila s Timkom Čičakovskim iz Makedonije, koji svira kanun. On je pravi genijalac, postali smo i obiteljski prijatelji, a s njim sam surađivao i na glazbi za film "Hassanovi ratovi", kaže Vučko.

Mnogima koji su prošlog tjedna bili na premijeri filma Roberta Bubala "Hassanovi ratovi" zapela je za uho upravo ta moćna orijentalna glazba koju potpisuje Vučko.

- Prvi sam pročitao scenarij i sve mi se svidjelo, Inače sam rock glazbenik, ali sam okrenut istoku. To nekako organski osjećam, čak mi je istok glazbeno interesantniji od svega što se događa na zapadu. Ako pogledate sad noviju afričku produkciju, zanimljivija je nego zapadna. Malo sam istraživao, slušao libanonska radija i osluškivao u kakvim se skalama kreću. Više sam išao na to da ne bude orijentalno, nego da izgleda starije, da dobijem što stariji zvuk. Tako sam razvio cijelu priču oko filma. U film je ušla i "Palestina", onda dio te pjesme. S Robertom sam već radio, super surađujemo zato što svatko radi svoj posao, dodao je Vučko.

Što se tiče promocije albuma, Vučko namjerava svirati od rujna, i ići tamo gdje ga budu zvali. Za kraj je odlučio pojasniti i zašto pjeva na ekavici, pa je recimo jedna od pjesama na albumu "Reči".

- Ja sam Hrvat koji je rođen u Parizu, odrastao u Beogradu, a sada živim na Makarskoj. Ekavica mi je prirodnija za pisanje pjesama, bolje se i sam osjećam kada stvaram na tom jeziku. Uostalom, većina ovih pjesama je i nastala kada sam živio u beogradu, objasnio je Ivica Vučko.

