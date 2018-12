Maja ispala iz Farme

Obzirom na to da je najčešći dvoboj ove sezone bio dvoboj izdržljivosti na cijevi, Sašu, Juricu, Ozrena i Maju cijev je dočekala i u areni u drugoj borbi za glavnu nagradu.

Maja se prva pustila s cijevi, stoga je za nju utrka za glavnom nagradom završila, a Jurica, Ozren i Saša postali su predfinalisti koji će pristupiti daljnjoj borbi. -Pustila sam se. Protiv muškaraca se ne može. Možda bih izdržala još, ali bolje da sam pustila. Ja sam svoj cilj ostvarila!, rekla je Maja.

Ovoga puta princip izdržljivosti na cijevi bio je malo drugačiji. Farmeri su odmah počeli visiti s veće visine i to s dodatnim opterećenjem od šest i pol kilograma. Cilj je bio što duže visiti na cijevi, držeći se objema rukama i nogama za cijev.

Roberto je počeo provocirati Maju na što mu je Drele rekao da je umjesto provokacija poželjnije navijanje. Maja se ubrzo pustila s cijevi te su se tako trojica farmera plasirali u daljnju borbu. Farmere je u toku dana posjetio i mentor Joža. S obzirom na to da Maja M. ima rođendan, Joža joj je donio tortu te su joj farmeri zapjevali.

No, dolazak Jože nije bio samo povodom Majinog rođendana, već je došlo vrijeme da se farmeri oproste s magarcima i patkama. -Puno vremena smo proveli s tim životinjama. Bile su tu i obaveze. Malo se osjeti jedna određena tuga, rekao je Ozren. Jurica je magarce otpratio sve do izlaza te im doviknuo: „Volim vas!“. Sašu, Juricu i Ozrena do glavne nagrade očekuju dva završna dvoboja.

