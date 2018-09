Teška životna priča 22-godišnjeg Mateja iz showa 'Farma'

Matej Margarin natjecatelj je nove sezone "Farme" koja se upravo prikazuje na Novoj TV.

Ovaj 22-godišnji tesar iz Poznanovca kaže da je sposoban, jak, dobar i da je osoba od povjerenja. Matej iza sebe ima tužnu priču koja je, srećom, imala lijep kraj. Naime, kako piše Dnevnik.hr, Matej je kao dječak ostao bez roditelja i boravio je kod nekoliko udomiteljskih obitelji. Bio je i u domovima za nezbrinutu djecu. Uskoro ga je posvojila njegova sadašnja obitelj s kojom je Matej konačno pronašao sreću.

– Izgubio sam roditelje, nakon toga bio sam u par udomiteljskih obitelji i u domu, nakon čega sam se vratio u Zagorje i tamo me posvojila moja obitelj. Naučili su me kako živjeti, kako raditi i to na farmi na kojoj sada živim. Jako sam sretan i ništa mi ne nedostaje – izjavio je Matej.

U show ga je prijavila sestra njegova najboljeg prijatelja, a on vjeruje kako će se na Farmi dobro snaći jer mu je život na selu poznat budući da i sam živi na farmi i brine se o životinjama.