Luka Modrić pokazao kako je proslavio rođendan s obitelji, javili su mu se Rakitić i Figo

Dan nakon što je zabio za pobjedu protiv Poljske (1:0) u Ligi nacija, kapetan naše nogometne reprezentacije Luka Modrić proslavio je 39. rođendan i na Instagramu je podijelio fotografiju s obiteljske proslave rođendana. "Najbolje društvo za proslavu rođendana, napisao je Luka uz fotografiju na kojoj je sa suprugom Vanjom i djecom, sinom Ivanom (14) te kćerkama Emom (11) i Sofijom (6), pred drugom tortom, čokoladnom s brojem 39.

U komentarima su mu rođendanske čestitke uputile broje poznate osobe od Izabel Kovačić, Anje Šovagović Despot, Ive Majoli, Tonija Cetinskog, Ivana Rakitića do Luisa Figa. Nakon utakmice protiv Poljske kapetan Modrić se zahvalio svima na podršci. "Jako važna pobjeda! Bravo Hrvatska i hvala svima u Osijeku na odličnoj podršci!", napisao je na svom Instagramu. Rođendan je proslavio i sa svojim suigračima iz reprezentacije odmah nakon utakmice.

- Ništa dečki, hvala vam na čestitkama. Ovako se igra za Hrvatsku, ovako se bori, trebamo nastaviti dalje, pred nama je, više pred vama, velika budućnost. Samo treba ovako nastaviti, ovo je putokaz, pravi pokazatelj da imamo i dalje pravu ekipu, trebamo vjerovati u nas i nastaviti ovako u nove pobjede. Hvala! - rekao je Luka i zaradio veliki pljesak svih okupljenih, nakon čega je zarezao slavljeničku tortu. Govor je nakon utakmice održao i izbornik Zlatko Dalić te je tada Luki čestitao rođendan.

"Dečki, čestitam vam na pobjedi. Kapa do poda za današnju mušku utakmicu, dugo nismo bili ovakvi. Ovo je pravi put za sve nas, na dobrom smo putu da Hrvatska bude kakva je i bila. Vjerujte u sebe, ovo je bilo jako dobro, kad se još vrate dečki koji fale, to će biti top. Vjera u sebe, puno energije, ljubavi, emocija što imate, i to je to. Idete svojim klubovima, sretan vam put svima, odmorite se, eto nas opet za 20 dana. Kapetane, tebi u ime svih nas, Saveza, predsjednika, stožera, svih dečki, sretan rođendan, i da nas, ako dragi Bog da, još uvijek ovako vodiš, da budeš s nama, da te ekipa podržava" rekao je Dalić nakon utakmice.