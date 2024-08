Nesuđena pobjednica Šibenskog festivala: 'Grdović je rekao da imam energiju kao Indira kad je bila mlađa'

Sinjanka Duška Brčić Šušak (25) nije mogla ni sanjati da će njezin prvi festivalski nastup nakon što smo je upoznali u HRT-ovu showu "The Voice" izazvati puno kontroverzi. Naime, Duška je prošle subote na Večerima dalmatinske šansone u Šibeniku nastupila prva s pjesmom "Balada za njega", autora Lare Hajdarpašić i Duška Rapoteca Ute. U izravnom prijenosu objavljeno je da je dobila prvu nagradu publike, koju joj je uručio šibenski gradonačelnik Željko Burić. No jutro nakon izbora – šok. Nova umjetnička direktorica festivala Tommi Mischell na konferenciji za novinare objavila je da je došlo do pogreške u zbrajanju glasova i da je Duška po publici tek četvrta, a pobjedu je odnio Mladen Grdović. Što se dogodilo? Naime, ove je godine publika prvi put glasala digitalnim putem. Otkidanje kupona na ulaznicama zamijenio je QR kod, no problem je nastao jer se podaci nisu obrađivali u stvarnom vremenu pa kada je došlo vrijeme proglašenja u televizijskom prijenosu, pročitani su samo privremeni rezultati. Nakon što se sve smirilo, Dušku smo pitali kako se osjeća.

Prošlog vikenda nastupili ste na Večerima Šibenske šansone s pjesmom "Balada za njega" i bili ste pobjednica jednu večer. Kako ste se osjećali kada su vam prvo dodijelili nagradu, a onda sutra rekli da se dogodila pogreška?

Bilo je to vrlo emotivno iskustvo. U početku sam bila presretna i ponosna, ali kad su mi rekli da je došlo do pogreške, osjećaji su se pomiješali. S jedne strane, bila sam razočarana zbog cijele situacije, no s druge strane, prihvatila sam to kao dio života i šoubiza – greške se događaju i na kraju se možemo samo našaliti na cijelu situaciju.

Sigurno ste nakon Šansone dobili puno podrške obitelji i prijatelja?

Da, apsolutno! Moja obitelj, prijatelji i fanovi pružili su mi ogromnu podršku. Njihove poruke ljubavi i ohrabrenja pomogle su mi da ostanem pozitivna unatoč svemu što se dogodilo.

Jeste li se čuli s Grdovićem? Što mislite o njegovoj pjesmi?

Nisam se čula s njim, ali jučer sam dobila informaciju da je s nekim njemu bliskim ljudima komentirao da imam energiju kao Indira kad je bila mlađa (haha). Iskreno, pjesmu još nisam poslušala. Čula sam je nakratko u Šibeniku, ali zbog svog "ludila" nisam se mogla dovoljno koncentrirati da je dobro čujem. Ipak, ne sumnjam da je pjesma dobra i u njegovu stilu – ipak je to Mladen Grdović, kojeg generacije slušaju i kojeg cijenim i poštujem, iako njegov glazbeni stil nije baš blizak mom ukusu.

Pjevate od osme godine, jeste li odmah znali da ćete biti pjevačica?

Pjevanje je uvijek bilo moja strast, ali u tim godinama nisam razmišljala o karijeri. S godinama i kako sam se sve više bavila glazbom, shvatila sam da je to moj životni poziv.

Koliko je za vašu karijeru važno školovanje kod Teane Kovačević?

Školovanje kod Teane Kovačević bilo je presudno za moj razvoj kao pjevačice. Naučila sam toliko toga o glazbi, ali i o emociji i interpretaciji. Teana mi je pomogla da pronađem svoj glas i da ga razvijem na najbolji mogući način. Sad imamo odnos kao majka i kći i upućena je u svaki moj korak s glazbom, sve buduće suradnje i pjesme.

Šira javnost upoznala vas je u showu "The Voice". Kako ste se odlučili prijaviti i otpjevati baš pjesmu "I See Red"?

"The Voice" je bio izazov kojem sam se veselila jer odmalena volim biti na pozornici, volim kamere, nemam tremu i mislim da sam napravila najbolju odluku u životu što se tiče moje karijere, a prijavila sam se zajedno s Teanom, dok smo bile kod nje u stanu u Splitu. "I See Red" je pjesma koja mi je legla na prvu i koju sam odradila na "svoj način". Mogu reći da sam se zamislila kako je pjevam na pozornici i pokazalo se da sam imala pravo, a i nosi snažnu emociju i energiju, što sam željela prenijeti publici.

Kakav je osjećaj bio nastupiti na blind audiciji, pogotovo kada su vam se okrenula sva četiri mentora?

To je bio nevjerojatan trenutak! Srce mi je skoro iskočilo od uzbuđenja. Čak sam Urbanu od uzbuđenja rekla da ga slušam u autobusu (haha). Osjećaj nakon što su mi se sva četiri mentora okrenula bio je potvrda da sam na dobrom putu i da vrijedi raditi ono što volim.

Zašto ste odabrali Dinu Jelusića? Što ste u "The Voiceu" naučili od njega?

Tada sam smatrala da bi Dino možda bio najbolji mentor za mene jer imamo sličan glazbeni ukus i slično razmišljamo, a i smatram da on ima veliki talent. Većinu showa savjetovala sam samu sebe, birala sam sama pjesme koje sam izvodila. Ne mogu izdvojiti nešto konkretno što sam naučila, ali u timu Dino najbolje savjete dobivala sam od producenta Filipa Majdaka, od milja Obelixa.

GALERIJA: Nevjerojatna figura pjevačice Sabrine Salerno (56), čiji hit 'Boys' su svi obožavali

Po struci ste veterinarska tehničarka, vjerujem da ste to odabrali zbog ljubavi prema životinjama?

Apsolutno. Oduvijek sam voljela životinje i željela sam im pomagati. Veterinarska struka omogućila mi je da spojim tu ljubav s praktičnim radom.

Zanimljivo je da ste radili i kao stjuardesa na brodu. Kako je to izgledalo, gdje ste sve bili?

Rad na brodu bio je fantastično iskustvo! Imala sam priliku putovati po cijelom Jadranu, upoznati različite ljude i, naravno, ono što najviše volim – provoditi vrijeme na moru. Bilo je to zahtjevno, ali istovremeno i vrlo uzbudljivo.

VEZANI ČLANCI:

Živite li i dalje u Sinju?

Nakon "The Voicea" preselila sam se u Zagreb zbog više mogućnosti koje Zagreb nudi za rast u karijeri i gradnji sebe kao osobe. Ali Sinju se uvijek vraćam, u svoju oazu mira i sreće. Jako volim Sinj i ljude u svom gradu.

Što dalje planirate u karijeri, jesu li u pripremi i nove pjesme?

Definitivno planiram raditi na novim pjesmama. Imam nekoliko ideja na kojima radim, a cilj mi je nastaviti razvijati svoj stil i glazbu. Veselim se onome što slijedi.

VIDEO: Ana Begić Tahiri: Nakon "Bibinog svijeta" sam 10 godina bila izbrisana s televizije i filma