Poznati domaći pjevač i njegova supruga postat će roditelji po drugi put! Lijepe vijesti otkrili zajedničkim fotkama

Pjevač grupe Silente Tibor Karamehmedović i njegova supruga Mia čekaju svoje drugo dijete, vijest je to koju je Mia otkrila na društvenim mrežama. Naime, ona je podijelila fotografije na kojima se ističe njezin trudnički trbuščić, a pozirala je s Tiborom. Pored fotografija je stavila samo jedan emotikon srca.

Prije ove objave Mia se nije javljala neko vrijeme, a za ove fotografije pozirala je trapericama i bijelom topu te nije mogla sakriti sreću. Tibor je također nosio traperice i bijelu majicu.

Podsjetimo, par je u listopadu 2022. godine dobio svoje prvo dijete, djevojčicu kojoj su dali ime Rubi. Vjenčali su se u veljači iste godine. Intimno vjenčanje imali su u Dubrovniku u krugu obitelji i najbližih prijatelja, a Tibor je potom komentirao zašto su se vjenčali u tajnosti.

- Ne bih ja to nazvao 'tajnost', ja bih to nazvao 'privatnost', ima razlike. Nije da ja nešto tajim ili krijem, meni i ženi su smiješni svi naslovi i zaključivanja. Kao da čitam o nečijem drugom životu. Ni ja ni žena nismo od velikih vjenčanja i ceremonija. Nije nam to napeto, htjeli smo biti sami. Na kraju smo pozvali nekoliko ljudi iz obitelji i kruga bliskih prijatelja da bude zabavno na večeri. Zvao sam i prijatelje iz Šibenika koji su svirali i napravili odličnu atmosferu - rekao je u jednom intervjuu.

Zaručili su se u prosincu 2021. godine kada je Tibor objavio zajedničku fotografiju iz Sarajeva na svom Instagram profilu, a u komentarima su mu mnogi tada čestitali na zarukama. - Sreća je u onom što je prošlo. I možda u onom što će tek biti - kratko je napisao Tibor uz fotografiju snimljenu u Sarajevu. Prve zajedničke fotografije Mia i Tibor na svojim društvenim mrežama su objavili prošlog ljeta i tako se i saznalo da je glazbenik u vezi s marketinškom stručnjakinjom.

