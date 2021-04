Lana Klingor Mihić javila se iz ginekološke ordinacije: 'Šokantna vam je ova fotka? E pa ne bi trebala biti'

Pjevačica Lana Klingor Mihić na Instagramu je objavila fotografiju s pregleda u ginekološkoj ordinaciji, a za to je imala itekako važan razlog.

- Šokantna vam je ova fotka? E pa ne bi trebala biti. Pogotovo ako znamo da na redovne ginekološke preglede ide tek svaka treća žena i da ih godišnje u Europi od raka vrata maternice umre 30 000. Redovni pregledi jedini su način da to spriječimo i sačuvamo vlastito zdravlje jer na žalost, rak vrata maternice u Hrvatskoj svaki dan se dijagnosticira jednoj ženi, a svaki treći dan jedna žena gubi bitku s njim, napisala je Lana i podsjetila sve žene da čuvaju svoje zdravlje i redovito posjećuju ginekologa.

Foto: Instagram

- Iskustva s rakom vrata maternice su svuda oko nas, ali ostaju neispričana iz raznih razloga, dodala je Lana.

Podsjetimo, pjevačica i vlasnica PR agencije majka je tri kćeri, dvije je dobila u braku s Antom Mihićem, a Kiaru je odgajala kao samohrana majka.

- Smatram da roditelj djetetu mora biti autoritet, no uz to ja pristupam djeci prijateljski. Želim da znaju da ih nitko u životu neće voljeti više od mene i da smo suprug i ja njihova sigurna luka, da se ne znam što dogodi. Pokušavam izgraditi odnos pun povjerenja, usaditi im neke životne vrijednosti koje su nama važne i na kraju samo želim da budu dobri ljudi. To je najvažnije, kazala je u prošlogodišnjem intervjuu za Večernji list.

VIDEO: Nika Turković bila je gošća Večernjakove desetke